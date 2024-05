Det er svært at finde ordene. En komplet vanvittig sidste spillerunde i Superligaen er ovre, og det blev med FC Midtjylland som nykronede konger!

Ulvene er danske mestre efter at have vendt opgøret mod Silkeborg fuldstændig på hovedet i anden halvleg, mens Brøndby også bidrog med et nederlag til AGF.

Herunder får du B.T.s dom over FC Midtjyllands umulige præstation, der endte med 3-3 mod Silkeborg:

Han kan ikke få topkarakter for den dagsorden, han havde sendt spillerne ind med i første halvleg, men for syv-sytten et mandskab han sendte på banen til anden.

Den verbale opsang, han må have givet spillerne i pausen, bør puttes på flaske med det samme.

Og det er ikke første gang, FCM's 'stationcar' udøver magi sent i opgøret – vi så det jo også i Farum – men han skal have al ros i verden for at få hanket op i sine spillere igen.

Det kræver, at man sender 11 styk mandfolk på banen, når der skal leveres et mirakel af den karat, Ulvene gjorde – og det var, hvad fansene fik.

Tillykke med mesterskabet, Thomas – i sidste ende er det fortjent!

Silkeborg

Sikke en sammensmeltning!

Hvis der var et håb om at forpurre rivalernes drømme, så fik Kent Nielsens tropper da spændt gevaldigt ben for sig selv.

De havde katten i sækken til pausen, men valgte slet ikke at møde op til anden halvleg.

Al magien fra de første 45 minutter var væk, og i sidste ende skal de være glade for, at pokaltitlen blev sikret i Kristi himmelfart – for i Superligaen er det endt meget skuffende.

Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland

Jonas Lössl 3

Henrik Dalsgaard 3 (UD '45)

Sverrir Ingi Ingason 3

Mads Bech 4

Paulinho 3 (UD '64)

Oliver Sørensen 2

Emiliano Martinez 4

Charles 2 (UD '45)

Ola Bryndhildsen 4 (UD '73)

Gue-Sung Cho 4

Franculino Djú 4

---

Aral Simsir 4 (IND '45)

Joel Andersson 4 (IND '45)

Victor Bak UB (IND '64)

Valdemar Byskov UB (IND '73)

Silkeborg IF

Nicolai Larsen 2

Oliver Sonne 3

Pontus Rodin 3

Joel Felix 2 (UD 55')

Andreas Poulsen 2 (UD 64')

Mads Larsen 2

Mark Brink 2

Pelle Mattsson 3 (UD '83)

Tonni Adamsen 4

Stefan Thordarson 3

Alexander Lind 2 (UD '64)

---

Frederik Rieper 2 (IND '55)

Callum McCowatt UB (IND '64)

Robin Østrøm UB (IND '83)

Oskar Boesen UB (IND '83)

Sikke en Superliga-sæson, det har været – vi kan næsten ikke få pusten!

Efter at være dømt ude af medierne – også B.T. – ad flere omgange, slutter FC Midtjylland øverst på tronen for 2023/24-sæsonen.

Håbet var spinkelt inden kampen og blev endnu smallere som første halvleg skred frem, men den anden halvleg, midtjyderne lagde for dagen, er det entydige bevis på, hvor hurtigt det kan gå i fodbold, og hvorfor vi knuselsker spillet så højt.

En rutsjebanetur af en sæson slutter med en rutsjebanetur af en kamp i Herning, som end ikke Dæmonen i Tivoli kommer til at toppe.

Af hjertet tak! Til både FCM, Silkeborg, Brøndby og de øvrige hold for en sæson, vi aldrig kommer til at glemme.

FC Midtjylland husker denne guldmedalje i mange, mange år. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere FC Midtjylland husker denne guldmedalje i mange, mange år. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Skriv en bog, lav en film – gør ET eller andet!

For det var Hollywood-værdigt, hvad vi var vidne til i Herning søndag, og noget vi skal mindes i generationer. Få Lars von Trier i gang omgående. Vi glemmer det aldrig!

FC Midtjylland var døde og begravede. Simpelthen. Bagud med to og uafgjort i Brøndby ved pausen, og Gud hjælpe mig, om de så ikke gentager forestillingen fra Farum og vender det hele på hovedet på ingen tid.

Hvad end Thomas Thomasberg har sagt til sine spillere i pausen, skal der laves en motivationsplakat med omgående, for hans mandskab var pludselig forvandlet til et hold, der i sandhed var guld værd efter pausen.

0-2 til 3-2 på otte minutter.

Wow! Der er ikke så meget mere at sige – vi er decideret målløse!

Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Vi ses på Fox And Hounds, Herning – lad guldfesten begynde!

FC Midtjylland er danske mestre efter en tørretumbler af en sæson, der har kastet os rundt i krogene af følelsesregisteret.

Nu kan fejringerne naturligvis tage sin begyndelse og ikke stoppe igen før ud på de sene timer.

Der er nok mange midtjyske chefer, der kan forvente sene sygemeldinger mandag morgen – men denne gang er der tale om det lovligste fravær!

Kent Nielsen og Silkeborg-tropperne må tage bussen hjem og kigge indad – for i næste sæson skal der andre boller på suppen, hvis det skal blive mere succesfuldt, end det har været denne sæson.