Han er klædt helt i sort. Hætten er trukket godt ned over hovedet.

Men britisk politi håber at overvågningsmaterialet alligevel kan hjælpe med at finde frem til den formodede gerningsmand.

For manden på billederne (som du kan se øverst i artiklen) er eftersøgt for det, der blev en blodig fredag aften i den sydengelske by Bournemouth.

Her blev to kvinder knivoverfaldet på en strand, Durley Chine Beach, kort før midnat.

En 34-årig kvinde døde, og en 38-årig kvinde er stadig indlagt på hospitalet med alvorlige skader.

Søndag har man så offentliggjort overvågningsmaterialet af den sortklædte mand, der er mistænkt i sagen.

»Enhver, der genkender personen, bør kontakte politiet,« lyder det fra politichefen Richard Dixey, fra politiet i Dorset, i en pressemeddelelse:

»Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på de bekymringer, denne hændelse har skabt og også fortsætter med at skabe.«

Politet har i forvejen arresteret en 17-årig dreng, der stadig sidder fængslet, men der er ikke yderligere oplysninger om hans præcise rolle.

Han er dog mistænkt for medvirken til drab, lyder det.