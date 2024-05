Den årlige Miss Universe-konkurrence i Argentina har fået enorm bevågenhed langt ud over det sydamerikanske lands grænser.

Af en årsag: Alejandra Rodríguez' deltagelse.

Advokaten fra Buenos Aires-forstaden La Plata skabte nemlig historie, da skønhedskonkurrencen løb af stablen lørdag – selvom hun ikke vandt titlen som Miss Argentina.

Med sine 60 år blev Alejandra Rodríguez den ældste deltager i Miss Universe nogensinde, skriver nyhedsbureauet AP.

Hendes deltagelse i skønhedskonkurrencen har også affødt en intens debat.

Med meget stærke følelser.

Mange hylder Alejandra Rodríguez' deltagelse – som blev sikret, da hun blev Miss Buenos Aires i april – og ser den som en triumf over aldersdiskriminiation i en verden, der er besat af ungdomlighed.

Andre er nærmest af den stik modsatte opfattelse: at Alejandra Rodríguez med sit ungdommelige udseende netop er med til at bekræfte denne besættelse – og dermed bidrager til at skabe urealistiske og uopnåelige idealer for andre kvinder, der ikke længere er purunge.

Alejandra Rodriguez fotograferet under Miss Universe-konkurrencen i Argentina. Foto: Luis Robayo/AFP/Ritzau Scanpix

»Det bidrager til en følelse af, at alle burde være i stand til at se sådan ud; at alle 60-årige kvinder burde have et ungt og friskt udseende, som var de 25,« siger argentinske Lala Pasquinelli, som er feministisk aktivist, til AP.

Miss Universe-konkurrencen har de seneste år lavet en del om på kravene til deltagerne efter at have været udsat for hård kritik af, at skønhedskonkurrencen fremmede et gammeldags og sexistisk syn på kvinder.

I modsætning til tidligere kan gifte kvinder, gravide, homoseksuelle og transkvinder deltage, og til årets konkurrence er også det hidtidige krav om, at deltagerne højest måtte være 28 år gamle også blevet droppet.

Det fik betydning for andre end Alejandra Rodríguez.

Magali Benejam, der til dagligt arbejder som skuespiller og model, og blev kåret til Miss Argentina, er nemlig 29 år gammel.