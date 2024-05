Der er nyt om den 30-årige mand, der søndag morgen blev overfaldet på Københavns Hovedbanegård.

»Hans tilstand er stabil, og han er uden for livsfare« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer, til B.T.

I de tidlige morgentimer fandt en politipatrulje den 30-årige liggende ukontaktbar i afgangshallen på Hovedbanegården.

Han blev straks kørt til behandling på hospitalet, hvor de første meldinger lød, at han var »svært tilskadekommen« og i livsfare.

Selvom hans tilstand er ændret til det bedre, er det dog stadig uvist, hvilke mén han eventuelt har pådraget sig.

Overvågningsbilleder fra stedet afslørede hurtigt, at den 30-årige var blevet udsat for et usædvanligt groft overfald af to mænd, som slog og sparkede ham – blandt andet i hovedet.

Politiet har umiddelbart ikke noget motiv til overfaldet, som virkede helt umotiveret. Der var heller ingen interaktion mellem parterne inden overfaldet, og den 30-årige blev efter politiets opfattelse tilsyneladende et helt tilfældigt offer.

Kort tid efter blev en 21-årig mand anholdt og sigtet.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg søndag eftermiddag.

Ifølge Ekstra Bladet, som var til stede i retten, afviste den sigtede at tale med sin forsvarer.

»Jeg er fucking ligeglad. Der er jo video på hele lortet, mand,« var ifølge avisen det eneste, den unge mand havde at sige, inden dørene til retten blev lukket.

Sigtelsen lyder på legemsangreb af særlig farlig og livstruende karakter. Den 21-årige har ifølge anklagemyndigheden trampet den 30-årige i hovedet flere gange.

Han nægter sig skyldig.

Vagtchef Henrik Stormer bekræfter, at hele overfaldet er filmet af overvågningskameraerne.

»Det har han ret i, eftersom det skete i afgangshallen, hvor der er kameraer over det hele.«

Derfor ved politiet også, hvem den anden gerningsmand er. Han er stadig på fri fod, men politiet vurderer, at det er et spørgsmål om tid, før han bliver anholdt.

»Han ved godt, at vi ved, hvem han er, så mon ikke han mærker, at jorden begynder at brænde under ham,« siger vagtchefen.