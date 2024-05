Kevin Magnussen sendte hjemmebanehelten en tur i hegnet og ødelagde sit eget løb, inden holdet kvajede sig gevaldigt i en stor dansk nedtur.

I front var der til gengæld en helt ny mand, der løb med sejren. Her får du B.T.s dom over Kevin Magnussens præstation i Miami:

»Endnu en gang den mest usportslige kører i feltet,« lød det engang så berømt fra Nico Hülkenberg til Kevin Magnussen, og selvom danskeren ofte har fået en al for hård medfart, så var der i Miami noget om snakken. Han er i hvert fald aggressiv.

Magnussens sammenstød med Logan Sargeant midtvejs i grandprixet kostede danskeren ENDNU en straf, men det var umiddelbart hårdt dømt, for amerikaneren efterlod ingen plads i duellen.

At Haas så tager straffen under safetycar, som man ikke må, er bare decideret dumt og pinligt.

Derfra var det en lang dag i Vice City, hvor Magnussen nok bare drømte om at køre ned på Miami Beach, tage en dukkert i vandet og nyde en drink i solen. Med Piastris uheld og Aston Martins problemer var det endnu en spildt chance for Haas. Han fik en undskyldning på radioen i samme øjeblik, som han krydsede målstregen.

Det kan redde Kevin Magnussens Formel 1-karriere.

Det må være konklusionen på Nico Hülkenbergs 2025-skifte til Sauber, der bliver overtaget af bilgiganten Audi i 2026.

Tyskeren har fuldstændigt overstrålet Magnussen i den interne Haas-duel, og med Ferrari-juniorkøreren Oliver Bearman lurende i kulissen, selvskrevet til et Haas-sæde i næste sæson, var Magnussen under pres.

Dét pres er mindre, nu hvor Hülkenberg smutter. For med en rookie i den ene bil, skal Haas bruge en erfaren makker, og hvorfor ikke fortsætte med danskeren. Alternativerne står ikke ligefrem i kø.

Nico Hülkenberg (her med sin kæreste Egle Ruskyte) skifter hold næste år. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Nico Hülkenberg (her med sin kæreste Egle Ruskyte) skifter hold næste år. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix

Vi SKAL også tale om Lando Norris, der med lidt hjælp fra en godt timet safetycar snød Max Verstappen.

ENDELIG brød han forbandelsen og tog sin første sejr i Formel 1. Dermed vinker han også farvel til den triste rekord for flest podieplaceringer uden sejr.

En kæmpe forløsning for den unge brite og for McLaren, der nu for alvor må siges at være tilbage i toppen af den sport, de tidligere har domineret.

Som ansigtet på sportens nye generation og Drive to Survive-fansenes helt nummer et virker det også oplagt, at netop Miami, der er blueprint for de nye F1-løb, er stedet for hans første triumf.

»Vågn op, vågn op!«

Vi var lige ved at få aftenkaffen galt i halsen, og det samme var de nok inde hos Red Bull, da Max Verstappens cruise-control var ved at lulle ham i søvn.

Hollænderen havde det så let i front for løbet, at han så ud til at miste koncentrationen og lave en yderst sjælden fejl, da han kørte tværs igennem chikanen og nakkede en kegle.

Det var en lille forskrækkelse, men det var langt fra den, der kostede sejren i sidste ende.

Uha, Haas. Det var en af de weekender, hvor der skulle have været point på kontoen med tanke på den fart, de rent faktisk havde i bilen.

Og når både VCARB og – for første gang i år – Alpine kommer på tavlen, gør det store runde nul hos Haas bare endnu mere ondt.

Især franskmændene skal Haas frygte. For hvis Alpine først smider overvægten og finder lidt af potentialet, kommer de til at blæse forbi Haas i mesterskabet.

Med Daniel Ricciardos fjerdeplads i sprintløbet i Miami og Yuki Tsunodas syvendeplads i grandprixet er VCARB allerede trukket afgørende fra Haas. Det skal Haas gøre noget ved. Hurtigt.

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

5. Sergio Pérez (Red Bull)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Yuki Tsunoda (VCARB)

8. George Russell (Mercedes)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Esteban Ocon (Alpine)

---

11. Nico Hülkenberg (Haas)

18. Kevin Magnussen (Haas)