Budskabet var klart: Udeluk Kevin Magnussen fra næste løb.

Sådan lød det fra McLarens teamchef Andrea Stella efter lørdagens sprintløb i Miami.

Den danske Formel 1-stjerne kørte aggressivt og samlede hele fire tidsstraffe sammen efter sin vilde duel med superstjernen Lewis Hamilton.

Og det får nu en af konkurrenterne til at reagere voldsomt og forlange en karantæne til Magnussen.

»For mig er denne sag faktisk relativt enkel,« sagde Stella på pressekonferencen efter løbet ifølge The-Race.

»Fordi vi har et tilfælde af en adfærd, der er forsætlig med hensyn til at skade en anden konkurrent. Denne adfærd fortsætter i det samme løb og gentages i løbet af den samme sæson.«

»Måske skal du tilbringe en weekend hjemme med din familie og reflektere over din sportsånd og så vende tilbage. Og hvis vi ser, at du bliver loyal, fair og sportslig over for dine konkurrenter, så kan du blive i denne branche.«

»Det er fuldstændig uacceptabelt,« fortsætter McLaren-bossen.

Kevin Magnussen forsvarede sig med næb og kløer mod Lewis Hamilton, og danskeren indrømmede efterfølgende, at han var nødt til at bruge en 'idiotisk taktik'.

Det gav ham i alt 35 sekunders straf og tre klip i kørekortet, så han nu har 8 af de tilladte 12 i løbet af 12 måneder. Dermed nærmer han sig den udelukkelse, som Stella forlanger.

Lewis Hamilton kaldte det 'ret cool', at Magnussen indrømmede, at han havde kørt lidt over grænsen.

»Det var lidt på grænsen nogle steder, men det er, hvad jeg elsker. Jeg elsker, når vi kan køre hårdt mod hinanden,« sagde den syvdobbelte verdensmester.

Magnussen var også i søgelyset for sin aggressive defensive kørestil ved løbet i Saudi-Arabien, hvor han skaffede holdkammeraten Nico Hülkenberg et point ved at forsinke konkurrenterne.

Magnussen, Hamilton og alle de andre F1-stjerner kører om kap igen søndag aften, når det gælder grandprixet i Miami med løbsstart klokken 22 dansk tid.

Det kan du følge live på bt.dk.