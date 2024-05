Politiet har noteret en trist konstatering i den mystiske forsvindingssag i Tyskland.

Den seksårige dreng Arian har nu været forsvundet i en måned.

Men det betyder ikke, at sagen ligger stille eller bliver nedprioriteret, det skriver Bild.

En efterforskning på fem mand har overtaget sagen, ligesom at flere natur- og flodområder undersøges intenst.

»Den nye eftersøgning har resulteret i, at politiet igen har modtaget flere oplysninger. Vores kolleger har et bjerg af spor, som bliver arbejdet igennem lidt efter lidt,« siger politiets talsmand Heinar van der Werp.

Oplysninger fra offentligheden kommer ikke kun fra Tyskland, men nu også fra Østrig.

Det bliver dog ikke uddybet, hvad disse oplysninger skulle indeholde.

Arian er ikke set siden 22. april, hvor han gik fra sine forældres hjem i bare sokker.

Politiet har gennem hele sagen holdt alle muligheder åbne.

Dog mener politiet efterhånden at udelukke, at der er sket en forbrydelse. Og samtidig hælder man mere til, at lille Arian har været udsat for en ulykke.

Det skyldes blandt andet, at man har fundet et lille skoløst fodaftryk nær den mindre flod Oste. Knap en kilometer fra drengens hjem i byen Elm.

Den fører videre til den større flod Elben – og videre ud i Nordsøen. Alt sammen med en stærk og hastig strøm.

Af den årsag fortsætter politiet intenst med at eftersøge omkring floderne, hvilket man har gjort adskillige gange.

Så sent som fredag har politiet igen undersøgt 70 kilometer flod med 18 droner. Det er dog ikke lykkedes at finde drengen.

»Efterforskningsgruppen på fem mand fortsætter deres arbejde,« siger Heinar van der Werp.

Eftersøgningen af Arian er blevet kaldt den største organiserede eftersøgning af et barn nogensinde i Tyskland.

Flere end 1200 personer har ledt efter ham: Politi, brandvæsen, militær, hjælpeorganisationer og frivillige har alle bistået eftersøgningen.