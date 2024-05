Tirsdag 21. maj bliver nok en af de dage, som bilforhandler Aksel Weiss fra Ringkøbing sent vil glemme.

Han havde netop sendt et hold kunder ud for at kigge på en bil, der holdt parkeret udenfor.

Samtidig var en anden gruppe i færd med det samme. Men pludselig lød der skrig, og med ét spurtede de alle ind i Bjarne Nielsen-forretningen i Ringkøbing.

»Jeg kiggede ud af vinduet og kunne bare se, hvordan de alle løb ind igen. Det var som taget ud af en gyserfilm,« griner Aksel Weiss.

Aksel Weiss fik et mindre chok, da han så bisværmen. Foto: Privat. Vis mere Aksel Weiss fik et mindre chok, da han så bisværmen. Foto: Privat.

Ganske hurtigt kunne han se, hvordan titusinder af bier sværmede rundt ved græsplænen, hvilket han også har fortalt til TV Midtvest.

Og så gik det stærkt.

»Aldrig før har vi fået lukket den dør så hurtigt. De var over det hele.«

Efter lidt stoppede bierne med at sværme rundt, og så »blev der ellers ikke tænkt mere over det«. Men pludselig bemærkede Aksel Weiss, hvordan bilister holdt ind til siden for at tage billede af en bestemt Ford Mustang.

»Det undrede vi os over. Vi er klar over, at folk stopper op og kigger ind på bilerne. Men det der virkede meget mærkelig.«

Det var først, da Aksel Weiss gik ud for at kigge, at det hele gik op for ham.

På højre side af Ford Mustang-bilen havde en kæmpemæssig bisværm slået sig ned.

»Det har jeg aldrig oplevet før. Og samtidig vidste vi heller ikke helt, hvad vi skulle gøre. Vi kunne jo ikke have dem boende.«

Men bier er i høj kurs. Særligt for en biavler.

Efter at have talt med en skadedyrsbekæmper, fik Aksel Weiss fat i en lokal biavler, som fluks ankom til stedet.

»Han tog dem med. Så det var en sjov oplevelse. Det var i hvert fald ikke den mest normale tirsdag,« lyder det grinende fra Aksel Weiss.

Det var biavler John Silberg, der tog sig af sagen. Han fortæller til TV Midtvest, at der i en bistad kun er én dronning. Så når der bliver klækket en ny dronning, vil nogle bier følge hende, hvorfor bifamilier deler sig og sværmer.

»Med en børste kunne jeg feje bierne ned i en transportkasse. Ret hurtigt kunne jeg se, at bierne begyndte at trække ned i kassen, så var jeg sikker på, dronningen også var med, for hun lugter dejligt og vil tiltrække de andre bier,« siger biavler John Silberg.

Han tilføjer, at bier som regel ikke stikker, når de sværmer.