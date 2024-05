B.T. kan nu vise videooptagelser af personer, som begår klimahærværk i Hellerup.

Flere af Hellerups beboere vågnede torsdag op til, at deres bildæk var blevet piftet i klimaets navn, og nu deler en mand overvågningsbilleder af fire gerningsmænd i sin private indkørsel.

Nordsjællands Politi modtog torsdag flere anmeldelser om 'hærværk mod bildæk' i bydelen, efter adskillige firhjulstrækkere i ly af natten havde fået lukket luften ud af dækkene.

Bag aktionen står tilsyneladende aktivistgruppen The Tyre Extinguishers, der efterlod løbesedler i bydelen med budskabet om, at »firhjulstrækkere og andre store biler er en katastrofe for vores klima«.

Samtidig skriver gruppen, at elbiler også er »udledende, farlige og forårsager trafikulykker.«

Derfor har de piftet beboernes dæk, lyder det.

»Jeg kan kun ryste på hovedet af sådan en tåbelig handling,« siger Hans-Henrik, som er manden, der har fanget videoen af personer i færd med at punktere dækkene på sin og konens elektriske Mercedes EKA og EKC.

Videoen, som er optaget kort efter klokken 3.00 natten til torsdag, viser fire personer samle sig foran Hans-Henriks indkørsel, før to af dem sætter løbesedler i forruden på parrets to biler og pifter frontdækkene.

Løbesedlerne er identiske med dem fra The Tyre Extinguishers, som B.T. kunne vise i går, fortæller Hans-Henrik.

Hjulene var blevet piftet ved hjælp af en form for spiselige bønner, aktivisterne havde presset mod dækventilen.

Hans-Henrik har ikke meldt handlingen til politiet, forklarer han:

»Jeg tænker, at de har rigeligt at se til - og med alt respekt for politiet – så kan de jo ikke rigtig gøre så meget ved det.«

Nordsjællands Politi er dog i fuld gang med at finde frem til de skyldige:

»Nordsjællands Politi har foretaget indledende efterforskning med diverse gerningsstedsundersøgelser og indsamling af eventuelle tekniske spor, herunder videoovervågning,« lyder det i et skriftligt svar:

»Sagerne bliver undersøgt nærmere, og det bliver i den forbindelse også vurderet, om der kan være grundlag for yderligere efterforskningsskridt som for eksempel offentlig efterlysning af gerningspersonerne.«

Hans Henriks holdning til aktivismen er klar:

»Jeg synes, det er respektløst. Jeg synes ikke, det giver nogen mening, og jeg synes ikke, de tænker over konsekvenserne af deres handlinger.«

Ligesom andre beboere i Hellerup bemærker han, at folkene bag har valgt at pifte elbiler, selvom overskriften på deres løbesedler lyder: 'din benzinsluger-dræber'.

Det finder han tåbeligt.

Derudover mener han, at gerningsmændene mangler at konsekvensberegne:

»Min hustru er bloddonor. Hun har en sjælden blodtype, så hun skulle ud at give blod. Det nåede hun så ikke, fordi hun skulle til at ringe til en taxa. Der kommer så en taxa og pudsigt nok: Den taxa, der kommer og henter hende, er en dieselbil, som jo forurener ad helvedes til.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra The Tyre Extinguishers om deres aktion.