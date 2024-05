Holger Rune er der. Clara Tauson det samme.

Men Danmarks største tennisnavn nogensinde mangler i puljen af de spillere, der er med ved dette års French Open.

Verdensstjernen Caroline Wozniacki blev nemlig forbigået, da der skulle uddeles wildcards til grand slam-turneringen i Paris. Noget, der efterfølgende fik hendes far, Piotr Wozniacki, til at tordne mod WTA og andre turneringsarrangører for ikke at tage kvindelige spillere, der har været væk i et par år for at stifte familie, seriøst.

Og spørger man de to danske tenniskometer, som for længst har kvalificeret sig til det berømte grusunderlag, burde Caroline Wozniacki da også have fået den gave af French Open-arrangørerne.

Foto: Afp7 Vía Europa Press/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Afp7 Vía Europa Press/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, hun havde fortjent et wildcard hertil, men det er det franske tennisforbund, der uddeler dem. Og de vil gerne have deres egne spillere med. Danmark er ikke et grand slam-land, så der er ikke noget at bytte med,« siger Clara Tauson på et pressemøde i den franske hovedstad og tilføjer:

»Men det er faktisk en beslutning, de har taget i forhold til flere spillere, der godt kunne have fået wildcard i år, synes jeg. De har været ret kyniske på den front. Men der er bare ikke noget at gøre, når der er blevet taget et valg.«

Den danske tennisprins Holger Rune er ligeledes brandærgerlig på Caroline Wozniackis vegne.

Han påpeger dog, at turneringsarrangører verden over er presset i hjemlandene for at hjælpe egne spillere med at komme frem.

»Caroline har jo fået nogle wildcards, men det er også en svær situation, for der er ikke en beskyttet rangering i det her tilfælde. Og det er svært for arrangørerne, da der bliver lagt pres på for, at de giver dem til deres egne spillere,« lyder det fra Rune, som tilføjer:

»Jeg kender det selv fra dengang, jeg selv var meget ung. Der fandt jeg ud af, hvor svært det er at få ét. De skulle nærmest kæmpe for at give mig wildcards fremfor nogle af deres egne.«

Holger Rune skal tirsdag i aktion ved French Open, når han møder britiske Daniel Evans i første runde.

Clara Tauson tager derimod allerede hul på turneringen, når hun søndag står over for tyske Tatjana Maria.

Du kan følge begge kampe live på bt.dk.