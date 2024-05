Han er en kendt britisk kunstner, og han er kendt for at male kendte med baggrunde i markante farver – herunder Helle Thorning-Schmidt.

Det kom dog nok bag på de fleste, da hans maleri af kong Charles blev afsløret i sidste uge. Men der er også en særlig detalje ved billedet, som man bør bemærke.

Det fortæller forfatter, journalist og tidligere Englands-korrespondent, Lone Theils:

»Portrættet af kong Charles' er bemærkelsesværdigt på mange måder, for det er et fuldstændigt brud med, hvad man ellers har set af det traditionelle, royale portræt. Og det har også fået en mildest talt blandet modtagelse,« lyder det fra Lone Theils.

Man skal lægge mærke til detaljerne på billedet. Foto: Neil Hall/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Man skal lægge mærke til detaljerne på billedet. Foto: Neil Hall/EPA/Ritzau Scanpix

Portrættet har nemlig vakt stor opsigt, da størstedelen af portrættet er meget rødt, og da kong Charles også bærer en rød uniform, bevirker det, at det stor set kun er kongens ansigt, der træder tydeligt frem.

Billedet har derfor fået meget kritik. Men det har også fået ros:

»Han går nærmest i et med tapetet, da han har rød uniform på, men når man går tættere på det, så kan man godt se, at der er noget symbolik i det,« siger Lone Theils og fremhæver en særlig detalje:

»Jeg hæfter mig mest ved, at der er en sommerfugl på maleriet, som på en eller anden måde skal fejre, at kong Charles altid har været fortaler for biodiversitet. Og det er sjovt nok en truet sommerfugleart – nemlig en 'monark sommerfugl', der er på. Så det er der noget symbolik i det.«

Kong Charles. Foto: Chris Jackson/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Charles. Foto: Chris Jackson/Reuters/Ritzau Scanpix

Nogle folk har rystet på hovedet af billedet og udtalt, at det ser ud som om, at kongen bader i blod.

Lone Theils forstår godt, at folk har været overraskede over portrættet, men fortæller, at kong Charles ikke selv har udtalt sig kritisk om det.

»Charles har angiveligt selv været overrasket over den røde farve, men han har ikke sagt noget til det. Og det er sådan et nybrud, når man går tilbage og kigger på, hvordan hans mor har været portrætteret, så er det noget helt, helt andet,« siger hun og tilføjer:

»Noget af det, som maleriet får ros for, er, at man kan se Charles' alder i ansigtet – man har ikke retoucheret ham eller fået ham til at se yngre og mere vital ud. Man kan godt se, at det er en mand, der har levet et langt liv.«

Kong Charles kone, dronning Camilla, har også rost billedet.

Kong Charles ses her sammen med kunstneren bag billedet., Jonathan Yeo. Foto: Aaron Chown/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Charles ses her sammen med kunstneren bag billedet., Jonathan Yeo. Foto: Aaron Chown/Reuters/Ritzau Scanpix

»Du har fanget ham!,« udbrød hun angiveligt, da hun så første glimt af portrættet.

Kunstneren bag billedet er den britiske maler Jonathan Yeo, som tidligere blandt andre har portrætteret både den nu afdøde prins Philip, dronning Camilla, Malala og den tidligere danske statsminister, Helle Thorning-Schmidt.

Det fik Helle Thorning-Schmidt til at skrive følgende besked på Instagram, da maleriet af kong Charles blev afsløret:

»Det virker til, at kongen og jeg har den samme smag i kunstnere. Skønt at se dette nye, fantastiske værk lavet af den brillante Jonathan Yeo.«

»Husker stadig, hvordan det var at sidde for Jonathan i hans studie i London i 2016 og selvfølgelig den vilde fest, vi havde, efter at værket blev afsløret på Fredensborg Slot. Gode tider.«