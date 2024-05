DF's Anders Vistisen får nu heftig kritik fra sine politiske kollegaer efter, at han fredag aften har lavet et hånende opslag på det sociale medie X om Katrine Robsøe, der sidder i Folketinget for Radikale Venstre.

'Radikales MF @KatrineRobsoe (Katrine Robsøe) begyndte at græde til et forhandlingsmøde, fordi hun ikke fik sin vilje omkring en indholdsløs formulering om, at udenlandsk arbejdskraft er positivt. Man skulle tro, det var en børnehave,' skriver Anders Vistisen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti.

Ekstra Bladet har bragt en historie om forløbet til en politisk forhandling, hvor Katrine Robsøe brød sammen og begyndte at græde.

Årsagen var angiveligt, at Robsøe ikke kunne få en passage ind i aftalen, hvor der stod at udenlandsk arbejdskraft er en gevinst for Danmark.

Radikales MF @KatrineRobsoe begyndte at græde til et forhandlingsmøde, fordi hun ikke fik sin vilje omkring en indholdsløs formulering om, at udenlandsk arbejdskraft er positivt. Man skulle tro, det var en børnehave.https://t.co/6PbaA2p6Um — Anders Vistisen (@AndersVistisen) May 24, 2024

Efter sin opdatering på X har adskillige politikere rettet en skarp kritik af Vistisen.

»Den koordinerede DF-kampagne imod et folketingsmedlem, der bryder sammen på et møde, må uden sammenligning være det mest usympatiske, jeg har set i dansk politik gennem de mere end 25 år jeg har deltaget eller fulgt tæt med. Det er jo rendyrket voksenmobning. Ad,« skriver Simon Emil Ammitzbøl-Bille, der er tidligere minister for Liberal Alliance.

Også Det Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard er forarget.

»Hvor er det her bare usympatisk altså,« skriver hun i et opslag, hvor hun også siger det fremstår komisk, at Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt skrev et indlæg om manglen på ordentlighed.

Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen er helt på linje med de to.

»Det er netop en børnehave, når man har behov for at håne og mobbe en politisk kollega på den her måde offentligt over en svær situation. Det kan man simpelthen ikke være bekendt. Én ting er uenigheder om politik. Noget andet er at være så decideret usympatisk,« skriver hun.

B.T. har talt med Anders Vistisen, som erkender at han kunne have udtrykt sig anderledes.

»Jeg kunne måske have udtrykt mig mere diplomatisk, men jeg synes også det er en voldsom reaktion. Det virker malplaceret, når man bliver så berørt i en politisk forhandling,« siger Anders Vistisen.

Mange af dine politiske kollegaer – herunder Simon Emil Ammitzbøl-Bille – mener, at dit opslag er særdeles usympatisk. Er det ikke også det?

»Jeg synes den sammenhæng, som jeg skriver det i, er rimelig sober. Og så synes jeg det er sjovt, når det kommer fra en mand, som selv har skrevet en bog om sit politiske liv, hvor han udleverer gud og hvermand.«

Men der er jo mange andre, som skriver en tilsvarende kritik. For eksempel Mette Abildgaard fra Konservative. Er du ikke gået over stregen?

»Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes det er et relativt sobert tweet. Jeg synes der er vigtigere ting at gå op i.«

Der er meget debat om den hårde tone i politik og på de sociale medier i det hele taget. Synes du selv, at du trækker i den gale retning her?

»Det ved jeg ikke. Jeg synes man skal forhandle på en mere voksen facon. Især når jeg kan læse, at det som ikke kom med i aftalen, ikke havde gjort nogen konkret forskel. Jeg synes ikke jeg skriver noget nedladende,« fastholder Vistisen.

B.T. har forsøgt at få fat i Katrine Robsøe, men uden held.