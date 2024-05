Holger Rune har altid en tro følgesvend med sig. Og den er dyr!

For når den danske stjerne ikke render rundt på tennisbanen og jagter drømmen om at blive nummer ét i verden, er der særligt én interesse, han rigtig gerne vil vise frem, som han bærer om håndleddet.

Danmarks bedste herrespiller har nemlig de seneste par år fået opbygget en voldsom samling af ure, der vil få de fleste ur-fanatikere til at tabe kæben.

Hele syv eksklusive ure ligger den 21-årige dansker inde med, og ifølge B.T.s oplysninger har samlingen nu ramt en værdi i omegnen af hele seks millioner kroner.

Samlingen tæller blandt andet et Richard Mille Nadal-ur, som alene har en værdi af 2,5 millioner kroner.

Det ur havde danskeren dog allerede erhvervet sig, inden han i 2023 skrev under på en gigantisk sponsoraftale med Rolex.

En aftale, som B.T. i øvrigt kunne fortælle, ville indbringe ham et tocifret millionbeløb om året.

Og efterfølgende er det da også væltet ind med Rolex-ure hos danskeren, der blandt andet har flere Daytona-modeller samt et par Day-date-modeller liggende.

Holger Rune har en unik ursamling i Monaco. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune har en unik ursamling i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

Eksempelvis et Rolex Cosmograph Daytona-ur til en værdi af 598.000 kroner, der blæste en ur-ekspert bagover sidste år under French Open.

Danskeren kan dog kun rende rundt med ét ad gangen, og ifølge B.T.s oplysninger ligger de ure, han ikke har om håndleddet, gemt i en topsikret bankboks i Monaco.

Holger Rune bor nemlig til daglig i fyrstedømmet, men det er dog langtfra tenniskometens eneste bopæl.

For han ejer også en lejlighed i København samt et sommerhus i Nordsjælland.

Og meget snart er der noget, der tyder på, at han ligeledes kan kalde sig for ejer af en luksusvilla i Sydfrankrig. Det kan du læse mere om LIGE HER.

Holger Rune tager tirsdag hul på årets French Open, når han møder britiske Daniel Evans i første runde.

