Uret tikker for Holger Rune.

Danmarks bedste tennisspiller udvikler sig fortsat i rivende fart, så tiden er med den 20-årige dansker, der har spillet sig flot videre ved French Open.

Uden for banen spiller det også, for her sidder Rune på pressemøder med et ur til en værdi af 598.000 kroner.

Det er et Rolex Cosmograph Daytona-ur – og det er 'sindssygt svært at få fat i', siger ur-ekspert Kristian Haagen til B.T.

Holger Runes dyre følgesvend. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Runes dyre følgesvend. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Ventetiden på et ur af den kaliber er flere år, og på det sekundære marked står det flere steder til salg for over en million danske kroner.

»Langt de fleste Rolex-ure er meget, meget svære at få fat på – det her er endnu sværere. Det skyldes, at det er lavet i platin, som er et af de hårdeste materialer at arbejde med, så der bliver ikke produceret kolossalt mange af dem,« siger Haagen.

Eksperten fremhæver, at Rolex er et specielt brand, der tror på sine galionsfigurer for livet. Han nævner Tiger Woods som eksempel, for ham bakkede de fortsat op om, selvom han både styrede ind i skader og skandaler.

»Lige gyldigt hvordan Rune gør det på banerne med den gule tennisbold, så vil Rolex sende jule- og fødselsdagskort og sige: 'Kom til Geneve, nu er det tid til at vælge et nyt ur'.«

»Jeg tror, at alle sportsfolk forstår vigtigheden af at være partner med Rolex. Det er ikke pengene, der trækker her,« siger ur-eksperten.

B.T. kunne i januar afsløre, at aftalen indbringer Rune et tocifret millionbeløb årligt.



»Når han står ude ved de store turneringer med et Rolex på, så tænker alle andre, at han er en, som Rolex stoler på,« siger Haagen, der er meget begejstret over Runes position, når man medtænker det store generationsskifte, der finder sted i toptennis lige nu.

Her er Rune udvalgt blandt mange fremadstormende spillere.

»Det er exceptionelt fantastisk, at Holger Rune har Rolex i ryggen.«

Rune viser uret, når han kan, mens han venter på at komme i kamp igen i Paris.