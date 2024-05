Det gik vildt for sig i minutterne efter slutfløjt på Brøndby Stadion efter søndagens guld-kollaps.

Da AGF-træner Uwe Rösler gik ned i spillertunnelen jublede han flere gange højlydt ved at råbe 'YES!', mens han hævede armene - og så gik det amok. Se det i videoen herover.

Rösler var nemlig omgivet af nedslåede Brøndby-spillere og fans på tribunen over tunnelen - og blandt andre reagerede Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen kraftigt på Röslers jubel, ligesom reservemålmand Thomas Mikkelsen løb efter den tyske træner og siden endte i karambolage med et stabsmedlem i AGF.

Efter opgøret var 'CV' meget klar i mælet: Röslers aktion var respektløs.

»Ja, det synes jeg, det er (respektløst, red.). Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, men mon ikke, når han (Uwe Rösler, red.) er faldet ned, at han også vil kunne se det. Det er ikke en måde, vi skal arbejde på overfor hinanden i dansk fodbold,« sagde Carsten V. Jensen og tilføjede:

»Jeg forstår godt, at det kan ske. Det er store følelser, der er på spil, og der må åbenbart have været noget inde i ham, der gjorde, at han skulle ud med det. Men jeg reagerede også, for jeg synes ikke, det var i orden.«

Thomas Mikkelsen var rasende. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Mikkelsen var rasende. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Carsten V. Jensen var én af de første, der reagerede på Röslers jubel på vej ud i spillertunnellen.

»Jeg sagde til ham, at han skulle vise noget respekt. Så røg han ind i foyeren og gik væk, og så var der noget tumult. Men der er store følelser på spil. Det var unødvendigt, og jeg håber ikke, at vi (Brøndby-lejren, red.) havde reageret sådan. Men det er overstået, og AGF kom og sagde undskyld på vegne af klubben. Den er taget imod lige med det samme, så der er no bad feelings.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Thomas Mikkelsen - han mødte ikke pressen efter opgøret.

Efter optrinnet undskyldte AGF-lejren overfor Brøndby, og direktør Jacob Nielsen kaldte trænerens opførsel for upassende.

Uwe Rösler havde dog ingen anger og fortalte, at han ikke fortrød sin jubel.

»Det må han om. Det kan jeg ikke sige noget om,« sagde 'CV'.

