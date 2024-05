En tydeligt ophidset Thomas Mikkelsen var helt oppe i det røde felt.

Brøndbys reservekeeper kogte over efter de brastede gulddrømme efter nederlaget til AGF, men det er uvist, hvad der er gået forud for det, der kunne ligne starten på et gammeldags barslagsmål.

Det blev dog hurtigt stoppet, men Mikkelsen måtte føres væk, for at det ikke eskalerede.

B.T.s reporter på stedet kunne høre ved spillertunnelen, at AGF-træner Uwe Rösler råbte »yeees! yeees!« foran de slukørede Brøndby-spillere.

Efter kampen siger AGF-direktør Jacob Nielsen undskyld på sin træners veje for den opførsel, som direktøren ikke mener repræsenter AGF:

»Det vil jeg gerne beklage. Det synes jeg er upassende.«

Skal du have en samtale med ham om det?

»Nej, det har jeg haft,« siger Jacob Nielsen og slår fast, at snakken om episoden bliver mellem Uwe og ham.

Brøndby kunne selv afgøre mesterskabet ved at vinde hjemme på Brøndby Stadion over AGF, men endte med at tabe 2-3 i en vanvittigt underholdende kamp.

AGF-sejren sendte dermed guldet til FC Midtjylland, der spillede 3-3 hjemme mod Silkeborg i et lige så underholdende opgør.

