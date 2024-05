Jesper Groth og Laurits Emanuel har nu syv år på bagen som hitduoen Fyr & Flamme.

I videoen øverst afslører de deres bedste og værste oplevelser på landevejen. Blandt andet historien om dengang, det gik lidt for vildt for sig på Marienlyst strandhotel.

B.T. møder Fyr & Flamme backstage på årets Jelling Musikfestival, hvor de netop har udgivet deres nye album 'Himmel og helvede'.

