Den følgende tekst beskriver hele det to minutter lange interview med Nicolai Vallys, der var skuffet på et ekstremt niveau.

En tabt matchbold på eget græs, og så fløj mesterskabet fra Brøndby til Herning. Nicolai Vallys kunne ikke være mere i kulkælderen over en fodboldkamp end denne dag.

Han ankom med øjne, der tydeligvis lige var tørret af efter tårer.

Det er tydeligvis tungt. Hvordan oplever du det?

»Tungt. Ja, tungt.«

Hvad er det for følelser, der strømmer gennem dig?

»Jeg er bare skuffet. Jeg tror ikke helt, det er gået op for mig faktisk endnu. Eller det er det nok, men ikke sådan 100%, hvor man kan sige, hvor stor en skuffelse det er. Ja, ja.«

Hvad er det for et omklædningsrum, du kommer fra?

»Der er stille.«

Hvordan oplevde du kampen?

Her følger en pause på syv sekunder, men det føltes længere.

»Frem og tilbage. Ret rodet. Jeg synes egentlig, at vi kommer meget godt ud og får scoret et mål. Resten af kampen bliver meget frem og tilbage. De får scoret nogle mål, og så kommer vi tilbage. Rodet, synes jeg.«

Hvor meget får I at vide i forhold til, at det kun var et enkelt, mål I manglede?

»Ikke rigtig noget, men vi kunne godt høre på tribunerne, når det gik den ene eller anden vej. Så kunne vi regne ud til sidst, at vi skulle spille vores egen kamp, og det lykkedes vi ikke med.«

Herefter blev han spurgt til rundkredsen, som Brøndby formede efter nederlaget, men ordene i klyngen var væk for Vallys. Det var sket for 28 minutter siden.

»Det kan jeg ikke lige huske. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Det var... Helt slukket. Jeg kan ikke huske, hvad der blev sagt,« lød det ærlige svar.

Ni sekunders hård tavshed senere listede Vallys af med tunge skridt.

Der var ikke mere i ham efter en stor sæson, der endte på værste vis set med Brøndbys øjne.