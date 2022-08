Lyt til artiklen

Nej tak til 'Vild med dans'!

Selvom TV 2 siden 2005 har haft 198 kendte danskere på dansegulvet, så har en stor del kendisser også sagt pænt nej tak til at være med.

B.T. har forhørt sig rundt i kendis-landskabet – og herunder kan du se et bredt udsnit af kendte danskere, som TV 2 igennem tiden har fået afslag fra.

Morten Resen, iværksætter:

»Jeg er blevet spurgt flere gange tidligere, men har generelt ikke haft den store lyst til hverken at danse, lave mad eller dyste i dette og hint, mens en større skare kigger på. Det er der med garanti andre, der er bedre til og synes er sjovere, end jeg gør. Det kan selvfølgelig ændre sig på et tidspunkt, men p.t. har jeg altså bare ikke haft lyst.«

Tidligere TV 2-vært Morten Resen har ikke lyst til at være med i 'Vild med dans'.

Keld Heick, musiker:

Hilda Heick svarer på vegne af Keld.

»Keld er blevet spurgt mange gange, og han har sagt nej tak, fordi han ikke er særlig glad for at danse. Han har ikke lyst til at være med.«

Chief 1: 'Jeg tror, jeg ville lige en stor idiot i jive' Brian Mørk, komiker: »Jeg er blevet spurgt flere gange personligt af cheferne på TV 2 i venskabeligt lag. Mit svar har altid været 'nej tak'. Blandt andet fordi jeg besluttede ret tidligt ikke at deltage i tv-programmer med det eneste formål at blive mere kendt – og så findes der simpelthen ikke noget mere dræbende kedeligt end dans.« Chief 1, musiker: »I starten ringede de hvert år, men til sidst stoppede de. Jeg havde ikke lyst til at lave noget, jeg ikke havde det godt i og ventede altid på at blive spurgt om noget med musik.« Han tilføjer: »Men man har vel altid et standpunkt til man tager et nyt. Jeg er gammel breakdancer, men er ikke meget for de der joviale 'Grease'-jitterbug-danse. Jeg tror, jeg ville ligne en stor idiot i jive. Min kæreste er dog så vild med programmet, at jeg overvejer at være med bare for at få hendes opmærksomhed hver fredag aften.«

Jørgen de Mylius, radiovært:

»Jeg er blevet spurgt for længe siden, men har sikkert været meget kategorisk, for de har ikke spurgt siden. Jeg kan stadig ikke tænke mig at være med.«

Jørgen de Mylius siger kategorisk nej til 'Vild med dans'.

Bertel Haarder, politiker

»Jeg vil gerne danse, men ikke hvis det bliver sendt i tv. Jeg husker ikke, om jeg er blevet spurgt. Jeg tror, jeg blev spurgt og svarede netop sådan.«

Oh Land, musiker:

»Jeg er blevet spurgt en del gange, men tror de har godtaget mit svar og spørger ikke mere. Min begrundelse for at sige nej er, at jeg har været danser og i øvrigt har en skade, der gør, at jeg ikke ville kunne træne intenst.«

Derfor siger Lars Bom og Maria Montell også nej Lars Bom, skuespiller: »Jeg er blevet spurgt to gange for år tilbage og sagde nej tak begge gange. Jeg ønsker at bruge dans som skuespiller i professionelt regi, og generelt set bryder jeg mig heller ikke om glitret præstations-tv.« Han fortsætter: »Det kendetegner også den type programmer, at deltagerne anvendes i stor grad som clickbait for tabloidmedier, fordi programmet med blandt andet publikumsafstemninger også fokuserer på konkurrencen om popularitet i stil med 'Robinson Ekspeditionen' og 'Paradise Hotel'. Det kunne jeg virkelig ikke se mig selv i.« Maria Montell, musiker: »Jeg er blevet spurgt op til flere gange før i tiden, nu er det stoppet med at spørge. Umiddelbart er jeg bare ikke til konkurrencer, hvor jeg selv deltager. Jeg har været dommer i forskellige sangkonkurrencer og også castet sangere, men jeg ønsker ikke at stå i samme situation.« Hun fortsætter: »Jeg synes nogle gange konkurrencerne bliver popularitetskonkurrencer, hvor den mest charmerende vinder. Måske jeg er en tøsepige. Jeg danser faktisk ganske godt og ville gerne være med, hvis ikke det var en konkurrence.« Maria Montell tilføjer, at hun derimod er klar på at deltage i 'Toppen af poppen'.

Ida Wohlert, tv-vært:

»Jeg er blevet spurgt tidligere, men jeg har takket nej med et stort smil. Jeg synes, det er et hyggeligt program at se, men helst fra sofaen. Jeg kender som regel nogen, der er med, så de får altid en masse stemmer af mig i stedet.«

Ida Wohlert vil helst bare se 'Vild med dans' hjemme fra sofaen.

Gordon Kennedy, skuespiller:

»Jeg er blevet spurgt tre gange i løbet af sæsonerne, men har ikke kunnet. De spørger nok ikke igen.«

Gordon Kennedy tilføjer, at han ikke ved, om han havde lyst til at være med, hvis de spurgte igen.

Torben Chris, komiker:

»Jeg blev spurgt op til anden sæson. Jeg sagde nej, da jeg følte, at jeg ville ende med at blive mere kendt for at være ham fra 'Vild med dans' end for min comedy. Og så er jeg sgu nok også mere til actionprogrammer som 'Fangerne på fortet' og 'Stjerner i trøjen'. Man må sikkert heller ikke danse i en 'Simpsons'-T-shirt hver gang.«

Richard Ragnvald, musiker:

»For nogle år siden var jeg med i en tv-udsendelse med Christiane Schaumburg-Müller, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville være med. Jeg sagde pænt nej tak. Havde jeg været 20 år yngre, kunne det godt være, men ikke i en alder omkring de 70 år.«

Jarl Friis-Mikkelsen siger også nej tak til 'Vild med dans'.

Jarl Friis-Mikkelsen, tv-vært:

»Jeg blev spurgt de første 12 sæsoner, men synes ikke dans er min spidskompetence.«

Rasmus Tantholdt: Jeg kan ikke danse, mens verden står i brand Rasmus Tantholdt, journalist: »Jeg har sagt nej så mange gange, at de nok ikke længere gider besvære sig med at spørge mig. Jeg siger nej, fordi jeg ikke vil ødelægge vores seeres fredag aften med mit bud på dans. Derudover har jeg ikke tid. Det ser lidt dumt ud, hvis jeg danser løs, mens verden er i brand et eller andet sted.« Han tilføjer: »Til sidst er jeg ikke modig nok og har ikke brug for mere eksponering, end jeg får i forvejen. Men kæmpe respekt til dem der stiller op og til mine dygtige kollegaer, der hiver kæmpe seertal hjem igen og igen til min dejlige arbejdsplads.« Martin Buch, skuespiller: »Jeg er vel blevet spurgt tre-fire gange for længe siden. Jeg er ikke blevet spurgt længe. Tror de har forstået, at jeg ikke er så meget for at danse i primetime.«

Peter Aalbæk, tv-producer:

»Jeg blev spurgt op til den første sæson Selvom jeg gerne udstiller mine ynkeligheder, så takkede jeg nej for at spare seerne for elendighederne.«

Bubber, tv-vært:

»Jeg er blevet spurgt to-tre gange. Det er ikke lige mig. Jeg kan godt lide, at der er så lidt regler som muligt. Jeg er heller ikke så meget til at blive klædt ud.«

Bubber er ikke så glad for regler – så derfor siger han nej til 'Vild med dans'.

Pelle Hvenegaard, forfatter:

»Jeg blev spurgt i mange år, men tror de har fanget, at det ikke er noget for mig. Jeg har simpelthen ingen rytme i kroppen, og det har jeg ikke lyst til at udstille på tv.«

Ingen af ovenstående har fået tilbuddet om at være med i vild med dans i år.

