Den danske kaviar – stenbiderrognen – er ikke bare blevet utrolig dyr.

Der er også blevet meget mindre af den.

Bestanden af stenbidere er nemlig efter alt at dømme gået meget tilbage, og derfor anbefaler flere eksperter, at fiskeriet stoppes.

»Det er stadig vores vurdering, at fiskeriet skal stoppes. Man bør ikke fiske på en bestand, hvor landinger og sandsynligvis bestanden er gået så meget tilbage,« sagde seniorforsker i DTU Aqua, Morten Vinther, forleden til Politiken.



Det har fået DR til at undersøge, om vi stadig kan spise stenbiderrogn med god samvittighed.

Og tv-stationen har ikke fundet frem til en endegyldigt svar.

Stenbideren er nemlig en lidt mystisk fisk, og det er faktisk ikke meget, eksperterne ved om den.

Peter Grønkjær, professor i akvatisk biologi, er langt hen ad vejen enig med DTU.

Han understreger dog, at mens vi har godt styr på, hvor mange fisk, der bliver fanget, så ved vi ikke med sikkerhed, hvor mange der er i havene.

Både eksperter og fiskehandlere er dog enige om, at det aldrig har været så svært at få fat i dansk stenbiderrogn, som det er nu.

Det meste af den rogn, der er i butikkerne, kommer fra Norge eller Island.

Det har fået prisen til at stige voldsomt.

»Det kan være en kombination af tidligere års overfiskeri, men også klimaforandringer, fordi arten normalt trives i koldere vand, og derfor påvirker det den, hvis temperaturen i havet stiger,« siger professor Peter Grønkjær.

Han forklarer, at det er svært at svare klart på, om man kan spise stenbiderrogn med god samvittighed – netop fordi vi ved så lidt om fisken.

Men han konkluderer, at hvis der bliver fanget færre fisk, så er det også et tegn på, at der er færre fisk at fange.