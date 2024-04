Der venter Jonas Vingegaard nogle uger i et regulært smertehelvede.

For efter den danske Tour de France-vinder har brækket kravebenet og flere ribben samt punkteret en lunge, så står han nu over for et genoptræningsforløb, der bliver modbydeligt.

Det siger den tidligere cykelrytter Lars Bak, da B.T. fanger ham på telefonen, mens han drøner rundt på cyklen lidt uden for Silkeborg.

I 2016 oplevede han nemlig selv at brække et skulderblad, seks ribben og to ryghvirvler samt at få en punkteret lunge, da han styrtede i Giro d'Italia. Og derfor ved han om nogen, hvad Vingegaard skal igennem.

»To uger efter, jeg var blevet udskrevet fra hospitalet, var det, som om jeg stadig fik en kniv ind i siden på grund af de brækkede ribben. Det er det, der er det klart mest smertefulde. Det gør pivhamrende ondt, og man kan ikke gøre noget ved det. Jeg havde det fandeme dårligt. Det er noget smertefuldt lort,« lyder det fra Lars Bak.

På trods af store smerter fortæller den tidligere toprytter dog, at han dengang allerede var tilbage på cyklen efter fem dage:

»Jeg sad på cyklen fem dage efter styrtet. Her kunne jeg sidde og køre 180 watt i cirka 25 minutter oprejst. Det handler jo bare om, hvor meget smerte du kan æde. Jeg kom tilbage på fem uger, men jeg var også kun hjælperytter. Jonas er jo ekstremt sej.«

Af samme årsag er TV 2's cykelekspert da også sikker på, at Jonas Vingegaard kommer til at køre Tour de France til sommer.

Danskerens hold, Visma – Lease a Bike, kommer i hvert fald til at give ham de bedste betingelser i genoptræningsforløbet.

»Jonas kommer til at køre Touren. Han er trods alt på den gode tidslinje, og han har de bedste specialister omkring sig hver dag. Det er næsten bedre at tage et par dage ekstra i sengen end at forcere noget,« siger Lars Bak, inden han afslutter:

»Men nu er der måske lidt mere spænding om Tour de France i år.«

Jonas Vingegaard er i skrivende stund stadig indlagt på hospitalet i Spanien efter styrtet på fjerde etape af Baskerlandet Rundt.

