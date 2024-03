Nedgangene til stranden ved Møns Klint er lukket.

Og det har de nu været i fem måneder.

Det skriver DR.

Årsagen er den stormflod, der i slutningen af 2023 ramte Danmark. Den ødelagde alle de fem trapper, der fører ned til stranden, og det er ikke lige sådan at få dem fikset.

»Vi har haft en del store skred ved Møns Klint. Og derfor fraråder vi fortsat al færdsel ved stranden. Det betyder, at de håndværkere, som skal bygge trapperne, selvfølgelig heller ikke kan færdes på stranden,« siger skovrider ved Naturstyrelsen Storstrøm Jane Skov Lind.

Hun håber dog, at der snart kan åbnes for én af trapperne, ligesom hun opfordrer folk til at bruge deres sunde fornuft, når de færdes på Møns Klint.

Tilbage i januar skete det største skred ved klinten i 17 år, og i februar var der endnu et skred, som fik Naturstyrelsen til at gentage sine advarsler om at opholde sig på stranden.

»Vi fraråder helt klart stadig al færdsel på stranden, idet der er risiko for flere skred,« sagde Helge Raakjær Frost, der er forstfuldmægtig og skovfoged på Møns Klint og souschef i Naturstyrelsen Storstrøm, til B.T. dengang.

I alt er Møns Klint otte kilometer lang. Det højeste punkt er 128 meter over havets overflade.