I januar skete det største skred ved Møns Klint i 17 år.

Natten til tirsdag var der et nyt skred. Det får Naturstyrelsen til at gentage en advarsel:

»Vi fraråder helt klart stadig al færdsel på stranden, idet der er risiko for flere skred,« siger Helge Raakjær Frost, der er forstfuldmægtig og skovfoged på Møns Klint og souschef i Naturstyrelsen Storstrøm, til B.T.

Naturstyrelsen har undersøgt det seneste skred på Møn og er nået frem til, at de ikke påvirker sikkerheden på stierne ved Møns Klint, om end styrelsen stadig opfordrer til forsigtighed, når man færdes på den berømte klint og turistmagnet.

Skreddet i starten af 2024 var det største ved Møns Klint siden 2007. Det dannede en tange, der strakte sig 200 meter ud i havet Foto: Naturstyrelsen Vis mere Skreddet i starten af 2024 var det største ved Møns Klint siden 2007. Det dannede en tange, der strakte sig 200 meter ud i havet Foto: Naturstyrelsen

Hvad stranden angår, er sagen en ganske anden, for når stykker af klinten kollapser, falder de ned på netop stranden og i havet nedenfor – til fare for personer, der måtte færdes der.

Ifølge Helge Raakjær Frost er Møns Klint »meget levende« netop nu. Af to årsager.

»Så længe det regner så meget, som det har gjort på det seneste, er der risiko for flere skred på grund af det øgede vandtryk fra oven,« siger han.

Derudover førte stormen i oktober – som især hærgede netop den sydøstlige del af landet – til, at havet nedenfra 'åd' af klinten. Kombinationen af de to forhold skaber noget nær perfekte forhold for skred på Møns Klint.

Møns Klint er »meget levende« netop nu. Foto: Naturstyrelsen Vis mere Møns Klint er »meget levende« netop nu. Foto: Naturstyrelsen

»Det minder om 2007, hvor forholdene var nogenlunde de samme efter et meget vådt efterår,« siger Helge Raakjær Frost.

Netop for 17 år siden fandt det største skred fra Møns Klint i 50 år sted, da omkring 460.000 tons kridt, sand og ler natten mellem 26. og 27. januar faldt ned og dannede en ny halvø, som strakte sig 300 meter ud i Østersøen, skriver TV 2.

Helge Raakjær Frost tør ikke spå om, hvornår det igen vurderes at være sikkert at færdes på stranden ved Møns Klint, men han forventer, at der kommer til at gå noget tid.

I alt er Møns Klint otte kilometer lang. Det højeste punkt er 128 meter over havets overflade.