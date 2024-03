Danskere i den nord- og østlige del af landet er vågnet til en tåget lørdag.

En frontzone bevæger sig over landet fra sydøst, og det er i mødet mellem den varme, fugtige luft og den kolde jordoverflade, at de gode betingelser for dis og tåge opstår, skriver DMI.

Det bliver ikke meget bedre i løbet af dagen.

Selvom tågen letter, er der fortsat en grå forårsdag – tilsat en smule regn – i vente.

Lidt bedre ser det ud for resten af landet.

Her vil der i morgentimerne også være tåge, men opklaringen kommer, og der er sågar mulighed for at se en smule sol.

Hvis det sker, kan temperaturen snige sig helt op på de 12 grader, men ellers forventes den at komme til at ligge i et leje fra fem til 10 grader.

Sent fredag udsendte DMI også et varsel om tæt tåge på Sjælland med sigtbarhed på under 100 meter.

