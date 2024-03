Den russiske reaktion er en total afvisning.

»Vi anerkender ikke dette,« siger Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov onsdag ifølge det statskontrollerede russiske nyhedsbureau Tass.

Det sker, efter at Den Internationale Straffedomstol (ICC) tirsdag udstedte arrestordrer på den russiske generalløjtnant i flyvåbnet Sergej Kobylasj samt den russiske flådeadmiral Viktor Sokolov.

Begge er mistænkte for at være ansvarlige for missilangreb mod Ukraine fra 10. oktober 2022 til 9. marts 2023.

Viktor Sokolov er en af de to højtstående militærfolk, der er udstedt arrestordre mod. Foto: Alexey Pavlishak/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Viktor Sokolov er en af de to højtstående militærfolk, der er udstedt arrestordre mod. Foto: Alexey Pavlishak/Reuters/Ritzau Scanpix

ICC-dommerne vurderer, at de højtstående officerer har et individuelt ansvar for angreb, som har voldt en så stor skade på civile, at det ikke har stået mål med den mulige militære fordel.

Domstolens mandat er Rom-statutten, som Rusland dog aldrig har ratificeret.

Og det hæfter man sig ved i Moskva.

»Vi er ikke parter i statutten,« siger talsmanden Dmitrij Peskov:

»Vi behandler sådanne beslutninger i overensstemmelse hermed.«

Den Internationale Straffedomstol har tidligere udstedt arrestordrer mod den russiske præsident Vladimir Putin og Ruslands børnekommissær, Maria Lvova-Belova. Også for krigsforbrydelser.

Også her har man fra russisk side afvist anklagerne.