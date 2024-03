Domstol mener, at der er grundlag for at kunne stille russisk general og admiral til ansvar for missilangreb.

Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag har tirsdag udstedt arrestordrer på en russisk general og en russisk admiral for formodede angreb rettet mod civile mål i Ukraine.

Det fremgår af domstolens hjemmeside.

Der er tale om generalløjtnant Sergej Ivanovitj Kobylasj og admiral i flåden Viktor Nikolajevitj Sokolov.

Tre dommere har efter en anmodning fra anklagerne vurderet, at der er grundlag for at tro, at de "to mistænkte har ansvar for missilangreb" fra 10. oktober 2022 til 9. marts 2023.

I perioden rettede Rusland adskillige angreb mod Ukraines el-infrastruktur.

Dommerne vurderer ikke, at den skade, som angrebene har forvoldt på civile, står mål med den ventede militære fordel, som angrebene ville skabe.

Af dommen fremgår det videre, at de to russiske militærchefer begge bærer et individuelt ansvar for de forbrydelser, som de ifølge dommen har begået.

58-årige Kobylasj var i den pågældende periode chef for en afdeling i det russiske flyvevåben, mens 61-årige Nikolajevitj var leder af Ruslands sortehavsflåde.

Det er anden gang, at Den Internationale Domstol udsteder arrestordrer på russiske militærfolk eller andre, der arbejder for Rusland, i forbindelse med den foreløbig to år lange krig i Ukraine.

I marts sidste år udstedte domstolen en arrestordre på Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Ruslands børnekommissær, Maria Lvova-Belova.

Begge mistænkes for at have begået krigsforbrydelser, ved at ukrainske børn skal være blevet bortført fra Ukraine og transporteret til Rusland.

Det russiske styre har afvist anklagerne.

Den Internationale Straffedomstol ligger i den hollandske by Haag og blev oprettet i 2002 som den første permanente internationale domstol for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab.

Domstolens mandat er Rom-statutten, som Rusland aldrig har ratificeret.

/ritzau/