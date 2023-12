Mens danskerne går og hygger sig med julemad, er der helt andre boller på suppen på den populære ferieø Gran Canaria.

Et smitsomt udbrud af mave-tarminfektion har bredt sig til flere hoteller på den sydlige del af øen.

Og det skaber kaotiske scener.

Det skriver Dagbladet.

»Folk kaster op over alt. I receptionen, ved bassinerne og restauranterne,« siger en svensk turist, der går under navnet Anna til Aftonbladet ifølge Dagbladet.

Søndag var store skiftedag på mange hoteller, og til Aftonbladet fortæller Anna, hvordan hun har set turister gå ind i receptionen, hvor flere sad syge.

Svenske Anna er datter til en af gæsterne, der har kastet op i restauranten og er blevet syg i julen, skriver det norske medie.

Fredag berettede det norske medie Canariavisen om et større udbrud af Norovirus.

Flere rejseselskaber bekræfter til de svenske og norske medier, at man har gæster og passagerer, som er blevet ramt af sygdommen.

En repræsentant for rejseselskabet Ving bekræfter over for Canariavisen, at man har flere gæster på øen, der er blevet smittet med virussen.

Og ifølge Dagbladet fortæller rejseselskabet Apollo, at man følger udviklingen tæt.

Norovirus er meget smitsom. Det er den hyppigste årsag til såkaldt omgangssyge.

Ifølge Sundhed.dk giver norovirus en mavetarminfektion, der fører til kvalme, mavesmerter og diarré.

I langt de fleste tilfælde er sygdommen ufarlig, og går over i løbet af 1-2 døgn.