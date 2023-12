Flere feriegæster, der i dagene op til jul befinder sig på en af danskernes foretrukne feriedestinationer, bruger lige nu store dele af ferien på badeværelset.

Ifølge det norske medie Canariavisen er der nemlig lige nu et større udbrud af Norovirus på den sydlige del af Gran Canaria.

En repræsentant for rejseselskabet Ving bekræfter over for Canariavisen, at man har flere gæster på øen, der er blevet smittet med virussen.

Mediet beskriver, hvordan et norsk lægehus i byen Arguineguín ligeledes oplyser, at der er flere smittetilfælde end normalt.

»Det er normalt på denne tid af året, og vi har rigeligt af det hele lige nu. Men vi ved, at der er større chance for at blive smittet på store hoteller med buffeter, og hvor folk går ind med familier og børn,« siger læge Hege Strømsnes til Canariavisen.

Norovirus er meget smitsom. Det er den hyppigste årsag til såkaldt omgangssyge.

Ifølge Sundhed.dk giver norovirus en mavetarminfektion, der fører til kvalme, mavesmerter og diarré.

I langt de fleste tilfælde er sygdommen ufarlig, og går over i løbet af 1-2 døgn.