Den amerikanske udenrigskorrespondent for NBC News Richard Engel fortæller nu, at hans søn, Henry, er død. Han blev seks år gammel.

Det oplyser han i et opslag på det sociale medie Twitter.

»Vores elskede søn Henry er afgået ved døden. Han havde de smukkeste blå øjne, let til smil og det mest smittende smil. Vi omgav ham altid med kærlighed. Og den gav han tilbage og mere til,« skriver Richard Engel på Twitter.

Henry led af Rett Syndrom, som er en sjælden medfødt neurologisk udviklingsdefekt, der blandt andet kan medføre psykisk og fysisk udviklingshæmning.

Gennem årene har Richard Engel jævnligt delt opdateringer om sønnens helbred og om glæderne og de svære ting det medfører at have et barn med særlige behov.

»Intet af det her betyder, at vi ikke nyder vores tid med Henry. Jeg kan ikke forestille mig et barn, der har været skyllet i mere kærlighed. Vi samles på vores seng flere gange om dagen og holder 'kæle-fest', hvor vi kysser ham, gnubber ham og roser ham,« skrev Richard Engel i et blogindlæg for det amerikanske medie TODAY tilbage i 2018.

Tilbage i marts 2022 gav Richard Engel så en dårlig nyhed til alle dem, der følger med i Henrys liv.

»Henrys tilstand har udviklet sig, og han har nu fået dystoni, som gør, at han ikke kan styre sine rystelser. Han var på hospitalet i seks uger, men nu er han hjemme og får en masse kærlighed fra sin bror Theo,« skrev Richard Engel på Twitter.

I Danmark finder man to til tre nye tilfælde af Rett Syndrom og langt de fleste tilfælde rammer piger og kvinder.