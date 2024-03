Kristoffer Olsson er udfaset af respirator og overflyttet til behandling på Hammel Neurocenter.

Det skriver FC Midtjylland på klubbens hjemmeside.

»Hammel Neurocenter er et anerkendt behandlingscenter specialiseret i avanceret rehabilitering af neurologiske lidelser, og her vil eksperter give Kristoffer den målrettede behandling og støtte, som han har brug for,« skriver klubben.

Den svenske midtbaneprofil, som 20. februar mistede bevidstheden i sit hjem, blev ramt af flere små blodpropper i hjernen som følge af en ekstrem sjælden betændelsestilstand i hjernens kar.

»Desværre har Kristoffer endnu ikke genvundet hverken motorisk funktion eller sine verbale evner. Specialisterne vurderer, at rehabiliteringsperioden vil strække sig over adskillige måneder, og hans tilstand vurderes løbende og fordrer yderligere undersøgelser og behandling, hvorfor det endnu er for tidligt at give en endelig prognose,« skriver klubben videre.

Den 28-årige svenske midtbanespiller er fortsat omgivet af sin nære familie. Dele af FC Midtjyllands stab er også omkring ham.

»Vi i FC Midtjylland vil gerne takke det sundhedsfaglige personale på Århus Universitetshospital for den dedikerede og yderst professionelle behandling, som Kristoffer har modtaget under sin indlæggelse, ligesom den omsorg og støtte, han og familien er blevet mødt med, har været af uvurderlig betydning,« siger administrerende direktør, Claus Steinlein.

FC Midtjylland henstiller til, at offentligheden stadig vil respektere ønsket fra familien og eksperterne om, at de alle har brug for ro og fred for, at de kan holde fuldt fokus på, at Kristoffer Olsson kan komme sig bedst muligt.