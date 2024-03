Både smitten med corona og influenza er på retræte, viser seneste tal fra SSI. Også indlæggelser falder.

Antallet af påviste tilfælde af covid-19 og influenza er igen faldet i løbet af den seneste uge.

Det viser den ugentlige opdatering på luftvejssygdomme fra Statens Serum Institut (SSI), som er udgivet onsdag.

Også antallet af indlæggelser for influenza og covid-19 er faldet i uge seks sammenlignet med ugen før.

Det er næsten udelukkende tilfælde af influenza A, som fortsat påvises blandt smittede danskere.

På instituttets hjemmeside fremgår det, at der i uge seks var en positivprocent på 1,9 procent for covid-19.

Det fremgår desuden, at incidenstallet, der viser smittede per 100.000 indbyggere, er faldet til knap 24 for influenza. Ugen før var incidenstallet lidt over 29.

Der er flest påviste tilfælde i Region Hovedstaden, mens smittetrykket er lavest i Region Midtjylland.

Incidenstallet for influenza var i år på sit højeste i perioden 22. til 28. januar, hvor der blev påvist over 31 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Antallet af påviste tilfælde af RS-virus har været faldende siden årsskiftet og er i uge 6 faldet yderligere sammenlignet med ugen før.

På seks uger er incidenstallet således faldet fra over 23 til omkring tre.

Antallet af indlæggelser med RS-virus, der i de fleste tilfælde giver anledning til milde forkølelseslignende symptomer, er i uge 6 på samme niveau som ugen før.

Men antallet af indlæggelser har generelt været faldende siden årsskiftet.

/ritzau/