I juledagene og store dele af december har man kunnet se et stort ildrødt område på et kort over Bornholm og Østersøen.

Den røde farve indikerer hverken blæsevejr eller regn, men derimod antallet af skibe og fly i området, der har registreret en forstyrrelse i GPS-signalet.

Udfaldet er »bemærkelsesværdigt stort«, siger Søren Reime Larsen, der ph.d.-studerende ved DTU Space. Her forsker han blandt andet i GPS-jamming.

Området, der har oplevet udfald, strækker sig fra det nordlige Polen, over Bornholm og til det sydlige Sverige.

Han slår først og fremmest fast, at forstyrrelserne i GPS-signalerne ikke har været farlige for hverken fly– eller skibstrafikken. Forstyrrelserne er dog ikke et naturligt fænomen i det her tilfælde.

»Det er næsten uden tvivl menneskeskabt. Der kan være rumvejr, der gør sådan noget her ved GPS, men det vil forstyrre på en anden måde, og man ville kunne måle det på andre parametre,« siger han.

Rumvejr er for eksempel solstorme, der kan påvirke GPS-signalet, men det er altså ikke det, som er på spil her.

Alle tegn tyder på, at nogen har »jammet«, altså blokeret, signalet.

Kræver et stort maskineri

Jamming bliver som oftest brugt under krigsførelse, fortæller Søren Reime Larsen.

»Moderne fly og skibe har andre måder at måle deres position på, så det har ikke den store konsekvens for dem. Men droner og tropper på jorden er ofte afhængige af stabile GPS-signaler, og her kan »jamming« være et effektivt modtræk.«

Hvem der end står bag, så er det et kraftfuldt maskineri, der har forstyrret GPS-signalet.

»Der er ikke tale om, at der har siddet en person og omprogrammeret sin router forkert. Det her kræver et stort maskineri, at jamme signalet i sådan et omfang,« siger Søren Reime Larsen.

Russerne mistænkes

På diverse Open Source-profiler, hvor der analyseres og diskuteres offentlige data, mener man, at GPS-jammingen må stamme fra den russiske eksklave Kaliningrad ved Østersøen.

Samme vurdering har den svenske oberstløjtnant, der er ansat ved det svenske forsvarsakademi, Joakim Paasikivi frem til.

»Jeg tror, ​​at det er en del af den russiske metode til at forsøge at påvirke os i såkaldt hybrid krigsførelse, altså at man hele tiden holder sig på et niveau, der er lavere end konflikt,« vurderer han til svenske SVT.

Det er hverken bekræftet eller bevist, at GPS-jammingen er forårsaget af Rusland.

Ifølge Ingeniøren skulle det russiske militær have udført en militærøvelse ved Kaliningrad i samme periode.

Hos Naviair, der står for trafikstyringen i det danske luftrum, oplyser man, at man i perioden har haft et enkelt fly, der 2. juledag oplevede problemer med GPS-signalet.

B.T. har ligeledes været i kontakt med Forsvaret. Her ønsker man ikke at kommentere sagen af operative hensyn.