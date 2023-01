Lyt til artiklen

Hvilken dansk aktie kommer til at klare sig bedst i 2023?

Det har man et klart bud på i Artha Kapitalforvaltning. Når Lars Hytting, der er chef for aktiehandlen, ser på C25-aktierne, er det især høreapparatkoncernen GN Store Nord, som han ser et stort potentiale i. Milliardforvalteren har da også længe haft GN-aktien i porteføljen.

Den danske formueforvalter holder indædt fast i, at GN-aktien rummer et stort, langsigtet potentiale. Markedet har ikke desto mindre slagtet den danske aktie i 2022. GN faldt sidste år 61 procent.

»Langsigtet fortsat masser af potentiale, og et sted, vi ikke tøver med at samle op, når muligheden byder sig. Jeg troede egentlig, at der var lukket, men vi var lige nede at vende under de 145, og så er det igen frem med støvsugeren. GN, det bliver aktien i C25, som jeg tror bliver mest stigende i 2023,« lyder det fra Lars Hytting.

Det uhyggelige kursfald skyldes delvis massiv shorting, mener Lars Hytting. Han hæfter sig imidlertid ved, at shortere, der forsøger at tjene penge på kursfald, har mindsket deres sats på, at GN-aktien vil falde.

Tal fra Finanstilsynet viser, at andelen af shortede aktier i GN Store Nord er faldet fra 8,9 procent i start december, til nu 4,89 pcrocent, lyder det fra Artha Kapitalforvaltning.

Artha Kapitalforvaltning fokuserer langsigtet på danske og nordiske aktier. Formueforvalteren har omkring 17 milliarder kroner under forvaltning.