Mellem boligblokkene i en af landets hårde ghettoer, Taastrupgaard, sidder 82-årige Erik Hansen helt alene på en bænk med sin rollator foran sig.

Han vender hovedet og kigger på Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der kommer gående.

Torsdag ved middagstid er B.T. taget med DF-formanden til Taastrupgaard på Københavns Vestegn.

Ligesom blandt andet Vollsmose, Gellerupparken og Mjølnerparken er det et af de 12 boligområder, der betegnes som 'parallelsamfund', også kaldet hårde ghettoer.

Her møder Morten Messerschmidt 82-årige Erik Hansen med rollator. Foto: Nicklas Larsen. Vis mere Her møder Morten Messerschmidt 82-årige Erik Hansen med rollator. Foto: Nicklas Larsen.

Årsagen til besøget er, at Dansk Folkeparti med en række nye forslag til hårdere udlændingepolitik især vil slå hårdt ned på uromagere i landets ghettoer.

Et af forslagene er, at der permanent skal være visitationszoner i ghettoerne.

Det betyder, at politiet altid har mulighed for at visitere borgere og undersøge tøj og tasker, selv om der ikke er nogen mistanke mod borgerne.

Her er DFs forslag om ghettoer Reglerne for visitationszoner gøres permanente i ghettoområder. Det gælder såvel forbrydelser begået i ghettoen som forbrydelser begået af kriminelle bosat i ghettoen.

Inden for visitationszonen kan politiet udstede udgangsforbud til alle, der viser uroskabende adfærd.

Udgangsforbuddet gælder hele døgnet, medmindre man har lovligt, skriftligt ærinde som skole, læge eller arbejde.

Dømte skal automatisk udsættes sammen med deres familier, hvis de modtager en fængselsstraf på betinget fængsel eller mere.

Unge under 18 år, der er på vej ud i bandekriminalitet eller begår personfarlig kriminalitet, tvangsfjernes.

Borgere på passiv forsørgelse skal kun kunne modtage starthjælp som højeste offentlige ydelse, hvis de bor i en ghettozone. Kilde: En del af Dansk Folkepartis politiske forslag 'En håndfast udlændingepolitik'.

»Der er brug for at give politiet nogle langt videre beføjelser for at bekæmpe kriminaliteten i de her ghettoer,« siger Morten Messerschmidt.

Et andet forslag er, at politiet skal kunne give alle, der vurderes som uroskabere, husarrest med mindre de skal i skole eller lignende.

»Det er den slags ting, der skal til for at gøre livet så surt som overhovedet muligt for de her unge voldsmænd,« siger DF-formanden.

Der er ret så roligt i ghettoen Taastrupgaard torsdag middag, hvor B.T.s reporter og DF-formanden er på besøg. Foto: Nicklas Larsen. Vis mere Der er ret så roligt i ghettoen Taastrupgaard torsdag middag, hvor B.T.s reporter og DF-formanden er på besøg. Foto: Nicklas Larsen.

Den første person Messerschmidt møder, er som sagt den 82-årige mand med rollator.

»Goddag, der er meget roligt nu. Bor du herude?« spørger Messerschmidt.

»Ja, lige her oppe,« siger Erik Hansen og peger på boligblokken bag ham.

»Hvordan er det? Stedet er jo en ghettozone,« spørger Messerschmidt.

»Jeg har boet her ude i snart 15 år, og når du taler med beboerne, så er der ikke nogen problemer,« siger Erik Hansen. Foto: Nicklas Larsen. Vis mere »Jeg har boet her ude i snart 15 år, og når du taler med beboerne, så er der ikke nogen problemer,« siger Erik Hansen. Foto: Nicklas Larsen.

»Jeg har boet herude i snart 15 år, og når du taler med de andre beboere, så er der ikke nogen problemer,« siger Erik Hansen.

»Er det rigtigt? Det er jo lidt et andet indtryk man får, når man læser medierne og hører, hvad der sker,« lyder det fra Messerschmidt.

»Ja, det kan godt være, men der er ikke problemer,« svarer Erik Hansen og tilføjer:

»Jeg har ikke fortrudt, jeg flyttede herud, da jeg fik en lejlighed tilbudt.«

Her ses den tyrkiske indvandrer Tahir Haradumen med DF-formanden og B.T.s reporter. Vis mere Her ses den tyrkiske indvandrer Tahir Haradumen med DF-formanden og B.T.s reporter.

B.T. går videre med Morten Messerschmidt i ghettoen.

Vi møder Tahir Haradumen, der for 42 år siden flyttede til Taastrupgaard, efter han var indvandret fra Tyrkiet.

»Der har været uro, men de sidste fem til seks år, har der ikke været noget. Det er meget fint nu. Jeg er glad for at bo her,« siger han.

Ellers er der ret stille og meget få mennesker på gaden i Taastrupgaard.

Morten Messerschmidt, vi har talt med to personer, der ikke oplever noget ubehageligt, og der er stille i den her ghetto lige nu. Når du nu selv har været i ghettoen, synes du så, der er behov for de nye stramme regler?

»Nu er det to pensionister, vi mødte, de render jo ikke og sætter ild til biler,« siger han.

Men de bor jo i ghettoen, og de kan se ud ad vinduet, hvad der sker om aftenen?

»Jo, men det kan vi andre jo også. Men jeg synes, det er ærgerligt, vi ikke er derude om aftenen, da jeg er sikker på, det giver et noget andet billede,« siger han.

Efter Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, er opstået, er der hård konkurrence om vælgerne i blå blok.

I målingerne efter sommerferien ligger Dansk Folkeparti tæt på to procent, der er grænsen for at komme i Folketinget efter næste valg.

Med Inger Støjbergs nye parti, er der jo kamp om vælgerne i blå blok. Er det, fordi valget er meget tæt på, I kommer med de her forslag nu?

»Jeg vil sige både-og. På den ene måde handler det selvfølgelig om at markere sig op til en valgkamp. Men der er ikke noget nyt i, at Dansk Folkeparti udvikler politik for at løse indvandrerproblemerne, og det bliver vi ved med, uanset om der er valgkamp eller ej,« siger han.

Du siger både-og. Handler det ikke om at gå mest muligt til den, da Inger Støjberg er kendt for at være hård i sin indvandrerpolitik?

»Nej, det her handler ikke om Inger Støjberg. Det her handler om at få løst kriminalitetsproblemerne i ghettoerne, og vi kommer med flere forslag til det de næste måneder.«

