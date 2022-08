Lyt til artiklen

Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti står til at skulle sige farvel og tak til Christiansborg.

Ifølge en meningsmåling foretaget af Kantar Gallup for Berlingske står Dansk Folkeparti til at få 1,8 procent af stemmerne ved næste folketingsvalg.

Det er som bekendt under spærregrænsen på to procent, som et parti skal opnå for at få plads i Folketinget.

»Det er en katastrofemåling for Dansk Folkeparti, og det værst tænkelige udgangspunkt for partiets sommergruppemøde, der starter tirsdag,« siger Joachim B. Olsen, der er B.T.s politiske kommentator.

Joachim B. Olsen er B.T.s politiske kommentator.

Han tror nu på, der er størst chance for, at Dansk Folkeparti får under to procent af stemmerne ved det kommende valg.

»Dansk Folkeparti kan overleve når de balancerer på spærregrænsen. Men skal jeg komme med et bud, så tror jeg ikke, at de klarer den,« siger B.T.s politiske kommentator.

Joachim B. Olsen mener, alle ingredienser til, at Dansk Folkeparti ryger ud af Folketinget er til stede.

Han har flere begrundelser for sit argument.

Se målingen her En ny meningsmåling foretaget af Kantar Gallup for Berlingske viser dette: Socialdemokratiet: 23,5 procent (Valget 2019: 25,9 procent)

Radikale Venstre: 6,9 procent (Valget 2019: 8,6 procent)

SF: 9,3 procent (Valget 2019: 7,7 procent)

Enhedslisten: 6,1 procent (Valget 2019: 6,9 procent)

Alternativet: 0,3 procent (Valget 2019: 3 procent)

Frie Grønne: 0,3 procent

Rød blok : 46,6 procent (Valget 2019: 48,8 procent)

: 46,6 procent (Valget 2019: 48,8 procent) Venstre: 13,2 procent (Valget 2019: 23,4 procent)

Det Konservative Folkeparti: 11,8 procent (Valget 2019: 6,6 procent)

Danmarksdemokraterne: 10,2 procent

Liberal Alliance: 4,1 procent (Valget 2019: 2,3 procent)

Dansk Folkeparti: 1,8 procent (Valget 2019: 8,7 procent)

Kristendemokraterne: 1,7 procent (Valget 2019: 1,7 procent)

Blå blok: 48,8 procent (Valget 2019: 47,7 procent)

48,8 procent (Valget 2019: 47,7 procent) Moderaterne: 4,1 procent. Kantar Gallup-målingen er baseret på 1.577 respondenter, der har besvaret spørgsmålet: »Hvilket parti vil du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? Der er en vis usikkerhed ved målingen.

»De har ikke længere deres stramme udlændingepolitik for dem selv. De er blevet overhalet som protestparti, og det er et kæmpe problem,« siger han og henviser til, at Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen står til at få hele 10,2 procent af stemmerne i den nye måling.

»Inger Støjberg var inviteret med som gæst til årsmøde sidste år i Dansk Folkeparti, og hun var den, der fik størst bifald,« siger Joachim B. Olsen.

Han peger også på dramaet ved formandsopgøret som et argument for kommende farvel.

»Sådan intern ballade er gift for et parti,« slutter Joachim B. Olsen.