Sidste år var det på alles læber: Mette Frederiksens – mulige – kandidatur til posten som Natos generalsekretær.

Nu forlyder det, at ét bestemt møde kan have kostet Mette Frederiksen den magtfulde og ærefulde Nato-toppost.

»Det så længe ud til, at Danmarks socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen ville vinde kapløbet,« skriver Welt am Sonntag.

Ifølge det velrenommerede tyske medie var Mette Frederiksen oprindelig den amerikanske præsident Joe Bidens favorit til at overtage posten som Nato-generalsekretær efter norske Jens Stoltenberg.

Europæiske regeringschefer med en betydelig pondus skulle ifølge Welt am Sonntag også have bakket op om den danske statsminister.

Men så gik det galt på et meget vigtigt møde, lyder det.

»Så begik danskeren en fejl under et besøg i Washington i juni sidste år,« skriver Welt am Sonntag.

Et møde med USAs præsident Joe Biden, vel at mærke.

Mette Frederiksen og Joe Biden fotograferet under deres møde i det ovale værelse i Det Hvide Hus. Foto: Susan Walsh/AP/Ritzau Scanpix

Mødet fandt sted 5. juni sidste år, hvor spekulationerne om Mette Frederiksens mulige kandidatur til Nato-topposten nåede et klimaks.

Ifølge Welt am Sonntag bestod den danske statsministers »fejl« i, at hun »ikke virkede overbevisende i interne diskussioner, hverken fra Bidens perspektiv eller efter vigtige kongresmedlemmers mening«.

Selv udtalte Mette Frederiksen igen og igen, at hun var glad for at være Danmarks statsminister og ikke var kandidat til posten som Natos generalsekretær.

Det endte med, at norske Jens Stoltenberg tog et år mere på posten.

Når han stopper til oktober 2024, er den tidligere hollandske premierminister Mark Rutte ifølge Welt am Sonntag favorit til at blive afløseren.