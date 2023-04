Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser, at hun er kandidat til posten som Natos generalsekretær.

Det siger hun i forbindelse med Nordsø-topmødet i Belgien, som hun deltog i mandag.

De norske medier VG og NRK har skrevet, at Mette Frederiksen er en af de personer, der nævnes som en mulig afløser for Jens Stoltenberg.

»Jeg har set den norske artikel, og tror at det er sådan, at når vi nærmer os, at posterne skal besættes, så vil der være forskellige rygter.«

»Men jeg er ikke kandidat. Det kan jeg afvise. Jeg er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark,« siger Mette Frederiksen ifølge Ritzau.

VG skrev eksempelvis fredag, at deres historie er baseret på to anonyme kilder fra 'højeste diplomatiske niveau'.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, vurderede dog umiddelbart efter, at det ville være et usandsynligt scenario.

»Det vil så være den tredje nordiske generalsekretær i træk i Nato. Jens Stoltenberg, der er tidligere norsk statsminister, overtog posten fra Anders Fogh Rasmussen i 2014, og derfor virker det helt usandsynligt, at Mette Frederiksen skal overtage efter ham,« sagde han.

Desuden vurderede han, at det trækker ned, at Danmark stadig er et stykke fra at bruge to procent af sit bruttonationalprodukt (BNP) på Forsvaret, som forsvarsalliancens medlemslande har lagt som mål i de enkelte lande, påpegede Joachim B. Olsen.

Også EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, er før blevet udpeget som en mulig efterfølger, skriver VG.