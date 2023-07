Aktiekursen er kollapset og nu skrider topchefen.

Det er status hos den britiske telegigant BT Group, der opererer inden for telekommunikation. Det skriver Bloom News.

Magtkampe med ansatte og konkurrenter samt en børsnedtur har fået -topchef Philip Jansen til at kaste håndklædet i ringen efter fire år på topposten.

Det er uvist, hvem der skal overtage stillingen, når Philip Jansen i løbet af de kommende 12 måneder forlader selskabet.

BT-aktien er med andre ord et eksempel på, at en ny topchef ikke nødvendigvis kan redde et selskab fra dets kurs.

Siden Philip Jansen tiltrådte er BT-aktien faldet næsten 50 pct.

Børsnedturen skyldes ifølge det anerkendte finansmedie, at BT Group har budt investorer på en cocktail bestående af faldende pengestrømme, faldende udbytte samt stigende energiomkostninger.

Det hører dog med til historien, at det ikke kun er BT Group, der er udfordret. Det samme er andre europæiske teleselskaber, bemærker Bloomberg News.

Det sker med henvisning til, at der kræves betydelige investeringer i netværksopgraderinger, så selskaberne kan imødekomme den stigende efterspørgsel på streaming af video og musik samt levere godt nok internet til de elektroniske enheder, der benytter hurtig internetadgang.

Teleselskaberne er udfordrede af stramme regler i en grad, at flere topchefer fra branchen har beklaget sig over, at det er svært at være rentable, bemærker finansmediet.

Reglerne skal ikke desto mindre sikre konkurrence imellem selskaberne til gavn for kunderne og sikre netværksdækning i bestemte områder.

