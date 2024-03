Tirsdag aften blev en 41-årig mand overfaldet på Aarhus Universitetshospital. Han døde af sine kvæstelser.

Nu har politiet nyt i den uhyggelige sag.

»Personalet på stedet havde tilbageholdt en 46-årig mand som den formodede gerningsmand,« skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Han blev efterfølgende anholdt af politiet, sigtet for manddrab ved med flere knivstik at have slået den 41-årige ihjel,« tilføjer politikredsen om overfaldet, som fandt sted på Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby tirsdag aften.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.46.

Da politiet og redningsmandskabet ankom til hospitalet, blev der ydet livreddende førstehjælp til den 41-årige mand, men hans liv stod ikke til at redde på grund af de skader, han havde fået af knivstikkene.

Klokken 20.08 blev manden erklæret død af en læge på stedet.

På Retspsykiatrisk Afdeling fandt politiet den kniv, der blev brugt til overfaldet. Den indgår nu i sagen som bevismateriale.

Den dræbte og den formodede gerningsmand var begge anbragt på Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby og kendte hinanden derigennem.

»Vi har siden anmeldelsen i går aftes været synligt til stede med mange patruljer på selve gerningsstedet og i området omkring Aarhus Universitets Hospital i Skejby, hvor vi natten igennem blandt andet har afhørt vidner i sagen, indhentet videoovervågning og foretaget undersøgelser på gerningsstedet,« siger politiinspektør Anders Uhrskov fra Østjyllands Politi.

»På baggrund af de oplysninger, vi har om sagen på nuværende tidspunkt, er det vores umiddelbare formodning, at hændelsesforløbet op til gerningstidspunktet er fastlagt,« tilføjer han.

Den anholdte vil onsdag eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, hvor anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre.

Den 46-årige mand er sigtet for manddrab.

De pårørende til den dræbte 41-årige mand er underrettet.