Den 32-årige mand, der er sigtet for i midten af april at have kidnappet og voldtaget en 13-årig pige fra Sydvestsjælland, er nu også sigtet for drabet på Emilie Meng.

Foruden drabet er han ligeledes sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt begået mod den 17-årige Emilie Meng, der forsvandt sporløst i sommeren 2016, og som først blev fundet død et halvt år senere.

Det oplyser politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters Politi Kim Kliver på et pressemøde onsdag middag. Han tilføjer, at den 32-årige mand også er sigtet for en uopklaret sag fra Sorø. Her blev en efterskoleelev i november 2022 truet med kniv og forsøgt voldtaget og frihedsberøvet, lyder det fra politiet.

Mens den 32-årige har erkendt sig delvist skyldig i de sigtelser, der er rejst mod ham i forbindelse med sagen om den 13-årige pige, nægter han sig skyldig i de øvrige sigtelser, oplyser hans forsvarer til B.T.

Emilie Meng. Foto: privat

På onsdagens pressemøde oplyser Kim Kliver, at familierne til ofrene er blevet orienteret om politiets foreløbige mistanke mod den 32-årige. Og så anerkender han den sorg og frustration, som Emilie Mengs familie må have følt siden hendes forsvinden.

Gymnasieeleven forsvandt natten til 10. juli 2016, umiddelbart efter at hun ankom til byens togstation. Forinden havde hun været i byen i Slagelse med sine veninder.

Over fem måneder skulle der gå, før teenagepigens lig blev fundet i en sø nær Borup på Midtsjælland.

Først sent i forløbet indledte politiet en eftersøgning af den forsvundne 17-årige pige, hvilket har ført til megen kritik. I kølvandet på fundet af hendes lig har politiet indhentet dna-test fra over 1000 mænd.

På onsdagens pressemøde oplyser Kim Kliver, at man også har fået den 32-årige mands dna dengang.

Sideløbende med, at der blev indhentet dna og andre beviser, efterlyste politiet også på et tidspunkt en lys Hyundai i30. B.T. kunne i sidste uge afsløre, at den 32-årige sigtede kørte i netop sådan en i 2016.

Siden har B.T. desuden afsløret, at bilen var endt i Slovakiet, og at landets politi efter aftale med Europol og dansk politi for nylig beslaglagde den. Den er nu sikret og skal undersøges, lyder det fra Kim Kliver.

Politiinspektøren fortæller på pressemødet, at den 32-årige allerede i forbindelse med efterforskningen af drabet på Emilie Meng var i politiets søgelys.