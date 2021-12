En strid om hash og penge er ifølge B.T.s oplysninger årsagen til den seneste uges skyderier, der viser en hidtil uset voldsparathed.

Hash er skandinavernes foretrukne rusmiddel. Hver eneste dag bliver der røget fjolletobak for millioner af kroner i Danmark, Norge og Sverige, men ud af hashtågerne flyder et spor af blod.

På under en uge er tre personer blevet dræbt, og fire personer er blevet såret i det, der mere ligner et opgør om hash, end en regulær bandekrig.

»Det er rigtig farligt det, der foregår lige nu,« sagde politiinspektør Torben Svarrer på et pressemøde om skyderierne tirsdag.

Ledende politiinspektør Torben Svarrer fortæller tirsdag, at svenske kriminelle er indblandet i den blodige konflikt, der er i disse dage udspiller sig i København og omegn. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Ledende politiinspektør Torben Svarrer fortæller tirsdag, at svenske kriminelle er indblandet i den blodige konflikt, der er i disse dage udspiller sig i København og omegn. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Den væbnede konflikt, der udspiller sig i de københavnske gader, adskiller sig fra tidligere konflikter ved, at de stridende parter ikke er to etablerede bander.

Den ene part er en etableret bande ved navn NNV, mens den anden part i konflikten er et mere løst organiseret netværk af kriminelle med relationer i Sverige.

'Kriminelle løsgængere' kalder en kilde i bandemiljøet dem over for B.T.

Flere kilder med indsigt i konflikten fortæller uafhængigt af hinanden, at de fire skudepisoder, der har fundet sted siden torsdag i sidste uge, udspringer af en konflikt om et parti hash, der blev fragtet fra Spanien til Danmark.

Fem døgn, fire sårede, tre døde Drabet på Nørrebro

Torsdag den 2.12 bliver en mand skudt på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade. En svensk mand er varetægtsfængslet for at skyde ham med en Glock, mens en dansk mand er sigtet for at køre flugtbilen. Drabet hos frisøren

Fredag den 3.12 bliver tre personer skudt af ukendte gerningsmænd i en frisørsalon i Rødovre. En 17-årig mand afgår ved døden, mens to andre bliver såret, herunder en 15-årig dreng, der bliver ramt i hånden. Skyderiet på vandpibebaren

En 39-årig mand bliver 4.12 ramt i hoved-halsregionen, da en ukendt gerningsmand åbner ild på en vandpibebar på Åboulevarden i skellet mellem Nørrebro og Frederiksberg. Drabet i Herlev

To mænd bliver 6.12 skudt i Herlev. Den ene overlever. Den anden afgår ved døden. Ingen personer er anholdt.

En stor dansk hashgangster havde arrangeret en hashtransport, men ved ankomsten blev hash røvet af den ene part i konflikten.

Køberen blev ifølge B.T.s oplysninger snydt for sin leverance, og det var gnisten, der antændte konflikten.

Det første dødsoffer i konflikten har ifølge B.T.s oplysninger tilknytning til banden NNV.

I de efterfølgende skudepisoder har flere af ofrene bopæl eller familie i Sverige. En formodet gerningsmand, der er varetægtsfængslet for at skyde NNV-medlemmet på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade, har en fortid i det svenske kriminelle miljø, hvor han tidligere er dømt for røveri og ulovlig våbenbesiddelse.

Torben Svarrer bekræftede på tirsdagens pressemøde, at der er svenskere involveret i konflikten, og at dansk politi samarbejder med svensk politi om at bringe skyderierne til standsning.

Han understregede på pressemødet, at gerningsmændene i denne konflikt har en helt anden voldsparathed, hvor de accepterer, at de skal ud for at slå ihjel.

Den svenske terror- og kriminalitetsforsker Magnus Ranstorp har en mulig forklaring på, hvorfor konflikten er så voldsom.

»Det er, fordi der er svenskere involveret. Niveauet af vold er langt højere i det svenske bandemiljø. De er mere professionelle og villige til at slå ihjel,« siger han.

Ifølge Magnus Ranstorp er der i Sverige set flere eksempler på unge svenske bandemedlemmer, der ernærer sig som lejemordere.

»Prisen på et lejemord i Sverige svinger mellem 50.000 og en million svenske kroner,« siger Magnus Ranstorp, der undrer sig over, at man endnu ikke har set sager i Danmark om lejemord begået af svenskere.

»Hvis du har en konflikt, kan det være svært at finde nogen i Danmark, der er parat til at slå ihjel. Det vil være nemmere i Sverige, hvor niveauet af vold er højere, og våben er mere tilgængelige,« siger han.

I Sverige er voldsparatheden i bandemiljøerne langt større end i Danmark. Alene i år har der været op mod 300 skyderier i Sverige, og mere end 40 personer er omkommet.