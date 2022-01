Intet tydede på, at aftenen ville ende i en voldsom forbrydelse, da et ægtepar fra Ebeltoft lørdag aften sad på en af byens bedste restauranter.

Han bestilte en cola, og hun et glas vin til maden. Stemningen var på det tidspunkt god, fortæller en kilde til B.T.

Men få timer senere, klokken 23.46 samme aften, modtager Østjyllands Politi en anmeldelse om overfald i parrets hjem på Strandgårdshøj, hvor de mange blå blink pludselig oplyser gaden og tiltrækker naboernes opmærksomhed.

Inde i det hvide murstenshus var den 50-årige kvinde blevet stukket med kniv flere gange.

Der var søndag blevet lagt en blomst ved trappen til parrets hus i Ebeltoft. Foto: Øxenholt Foto Vis mere Der var søndag blevet lagt en blomst ved trappen til parrets hus i Ebeltoft. Foto: Øxenholt Foto

Samme nat blev hendes 54-årige mand anholdt og sigtet for drabet, som han ved et grundlovsforhør har nægtet sig skyldig i og i stedet erkendt vold med døden til følge. Den tragiske sag og de voldsomme detaljer er ubegribelige for nære venner af parret og familien.

Det fortæller flere kilder, der ønsker at være anonyme, og som tegner et helt andet billede af ægteparret.

»Det kom fuldstændig bag på mig,« som det lyder fra den ene person:

»Vi er alle sammen i chok, for de er slet ikke typerne. De var livsnydere og udadvendte og positive mennesker.«

Kvinden og manden var begge vellidte og festlige mennesker, der til daglig drev et mellemstort firma sammen.

For en af kilderne, som B.T. har talt med – og som både har kendt familien i mange år og er kommet i hjemmet i Ebeltoft – er drabet uforståeligt. Derfor har flere venner spekuleret i motiver som penge eller jalousi for at forklare det, som skete lørdag nat.

»For venner og bekendte er han (manden, red.) kendt som en glad bamse,« som det lyder.

»Han har altid givet udtryk for, at han var meget taknemmelig for hende, og at han elskede hende, så det kommer som et kæmpe chok, at det kan gå så galt.«

Ingen af dem, B.T. har talt med, har nogensinde oplevet skænderier mellem parret, der har været sammen i mere end 15 år.

»Hun var en fantastisk kvinde og mor, og hun ville altid det bedste for sine børn og støttede dem uanset hvad. Hun var også meget gæstfri og sørgede godt for sine gæster,« beskriver en af kilderne offeret.

»Hvor er det tragisk, og jeg kan slet ikke beskrive den følelse, jeg sidder med nu.«

Ved søndagens grundlovsforhør kom det frem, at politiet sigter den 53-årige mand for drabet. Manden sad ifølge Randers Amtsavis »nedbøjet foran dommeren«, inden dørene blev lukket. B.T. bringer ikke parrets navne, da der er nedlagt navneforbud i sagen.

Østjyllands Politi er derfor også sparsomme med oplysningerne.

»Vi ønsker ikke at oplyse yderligere detaljer om sagen. Derfor kan vi heller ikke svare på dine spørgsmål,« var svaret til B.T. mandag.