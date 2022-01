Det var kort før midnat lørdag aften, at beboerne fandt ud, at noget var helt galt. Og flere er søndag berørt af de voldsomme omstændigheder.

»Det er jo frygteligt, at folk kan blive drevet derud, så man gør sådan noget. Jeg synes virkelig, at det er frygteligt,« siger en beboer i nabolaget, der ønsker at være anonym.

B.T. har talt med flere beboere i den del af Ebeltoft, hvor en 50-årig kvinde lørdag aften kort før midnat blev fundet svært tilskadekommen af adskillige knivstik i et hus på Strandgårdshøj. Hun blev kort tid efter erklæret død af en læge på stedet.

Fordi det skete så sent på aftenen, har flere af beboerne i området først søndag fundet af, hvad der er foregået.

Der er lagt blomster foran huset i Ebeltoft. Vis mere Der er lagt blomster foran huset i Ebeltoft.

»Vi var ved at gå i seng, da vi så blå blink, ambulancer og politibiler, og vi kunne høre en masse uro, men vi havde ingen anelse om, hvad det kunne være – selv om vi godt kunne regne ud, at det måtte være meget alvorligt. Vi fandt først ud af i dag (søndag, red.), at der havde fundet et drab sted, da vi talte med nogle andre naboer,« siger en anden beboer, der også ønsker at være anonym:

»Det er jo dybt tragisk.«

Østjyllands Politi anholdt natten til søndag den 50-årige kvindes samlever i Aarhus. Den 53-årig mand fremstilles søndag i grundlovsforhør, og han er sigtet for drab.

Drabet er altså sket på Strandgårdshøj i Ebeltoft og som andre vejnavne i området antyder – Galgebakken, Golfhøjen, Bakkevej – er det et af de højereliggende områder i byen på Jyllands næsetip.

Kvarteret bliver over for B.T. beskrevet som et »et utroligt dejligt sted«, hvor der mange steder samtidig er en ganske pæn udsigt ud over Ebeltoft Vig.

Og som en beboer fortæller til B.T. er det også et område, hvor »den bedre del« af indbyggerne i Ebeltoft bor.

Vedkommende fortæller også, at drabet har skabt en del snak mellem naboer søndag formiddag. Ikke mindst fordi der bor flere ældre mennesker, og fordi »det skaber utryghed, når der kommer politi og afspærringer.«