Danske aktier banker op i onsdagens børshandel.

Der er en særlig grund til stigningerne på den danske fondsbørs, forklarer Danske Bank senior investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

Det sker med henvisning til, at det toneangivende danske aktieindeks – C25-indekset – stiger over 2 pct. Europæiske aktier stiger til sammenligning 0,7 pct. i onsdagens aktiehandel.

»Det er faldet i renterne, der har dikteret udviklingen på aktiemarkedet, og det er også årsagen til stigningerne på det danske marked onsdag,« udtaler han.

Det danske aktiemarkedet er nemlig proppet med rentefølsomme vækstselskaber, som dem man finder i det teknologitunge Nasdaq-indeks i USA, forklarer Lars Skovgaard Andersen.

»Når renterne falder, får vækstaktierne et boost. Når vækstaktierne stiger i USA, så følger danske aktier typisk også med op, fordi det danske aktiemarked er Europas svar på det rentefølsomme Nasdaq-aktieindeks i USA, udtaler han.

»Der er lagt op til en god jul for danske investorer, hvis tendensen fortsætter,« forklarer Danske Bank-strategen.

Danske virksomheder har gang på gang vist, at de evner at tjene penge også i usikre tider. Derfor har investorerne været villige til at give flere penge for at få del i selskabernes overskud.

»Investorerne har vist, at de er villige til at give mere for selskaberne, når selskaberne selv kan genere sin vækst i stedet for at være afhængige af den økonomiske vækst ude i verden,«

Men når selskaber på den måde handler på høje P/E-værdier, bliver de også mere sårbar over for rentestigninger. Det så man eksempelvis i 2022, som var et svært år for danske aktier, bemærker Lars Skovgaard Andersen.

Det skyldes, at renten har betydning for, hvordan de professionelle analytikere vurdere nutidsværdien af et selskabs fremtidige indtjening.

Jo højere rente, jo lavere bliver nutidsværdien af selskabernes fremtidige indtjening. En højere rente rammer derfor i særlig grad vækstaktierne frem for valueaktierne, fordi vækstaktierne relativt set har en større del af deres indtjening længere ude i fremtiden.

