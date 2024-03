Et reservespækket dansk landshold så til tider vaklende ud, men endte med at slå Færøerne, da det blev til en 2-0-sejr på Brøndby Stadion.

Men der var meget, meget lidt, der fungerede for Hjulmands startende 11, som kun i få momenter lignede nogle, der kunne banke på til en permanent plads fra start.

Læs B.T.s dom herunder:

Så fik de rødglødende danskere endelig deres vilje!

Med otte ændringer i startelleveren i forhold til 0-0-fuseren mod Schweiz, virkede det til, at Kasper Hjulmand havde hørt deres bønner og sendte blandt andre Frederik Rønnow og Anders Dreyer på græs for første gang i en menneskealder, og stjerner som Christian Eriksen og Rasmus Højlund blev bænket.

Men det gik ikke værre eller bedre end fuldstændig i vasken.

'Relationer' har været ordet, der er gået igen i Hjulmands retorik, når han har skullet forsvare tilvalget af 'den gamle garde' – og relationerne var der ingen på Brøndby Stadion, der kunne få øje på tirsdag aften.

Opgøret mod Færøerne mindede i hvert fald i store dele af opgøret om en omgang 'Mur' fra skolegården og en god færøsk periode i første halvleg skulle egentlig have kastet en udligning af sig.

Diskussionerne om Eriksens manglende spilletid og udeladelsen af Superliga-spillere som Nicolai Vallys vil unægteligt fortsætte, men kampen mod Færøerne var i hvert fald vand på Hjulmands mølle mere end kritikernes.

Morten Hjulmand var en af spillerne, der fik muligheden fra start. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Morten Hjulmand var en af spillerne, der fik muligheden fra start. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Uha, det var præcis det, der ikke måtte ske!

Mohamed Daramy lavede instant impact, da han blev sat på banen fra anden halvlegs start.

Ni minutter skulle han bruge på at fordoble danskernes føring, men 16 minutter efter gik det grueligt galt for den dribleglade kantspiller.

Daramy fangede en forrygende dybdebold fra Viktor Kristiansen langt inde i det færøske felt, men efter at have skabt en udmærket mulighed lå han sammenkrøllet i græsset ved siden af den ene målstolpe.

Som det kan ses på billedet herunder, så danskerens knæ alt andet end godt ud, og i sidste ende måtte han lade sig bære af banen på en bårer.

Mohamed Daramy scorede, men måtte også lade sig bære fra banen på en bårer mod Færøerne. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Mohamed Daramy scorede, men måtte også lade sig bære fra banen på en bårer mod Færøerne. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Aftenens kamp markerede afslutningen på den første landsholdssamling med venskabskampe i mands minde.

Var det nogen udpræget succes?

Vi kan svinge os op til at sige, at det var et minimalt skridt i den rigtige retning, men vi skriger stadig på lækkerierne og magien, som synes at have været forsvundet siden VM-fadæsen i Qatar.

Kasper Hjulmands panderynker er bestemt ikke 100 procent forduftet efter præstationerne mod Schweiz og Færøerne, men det har med garanti givet ham nogle af de svar, han ledte efter i forhold til, hvor hans trup står form- og kvalitetsmæssigt.

Nu venter så et par måneders finpudsning af formen, mens de respektive ligaer afgøres, inden de kritiske røster om hele Danmarks landshold gerne skal viskes helt af vejen.

Her venter en helt klassisk skandinavisk venskabsturnering, når Danmark skal på de sidste to tests inden EM i Tyskland sparkes i gang, når Sverige og Norge venter den 5. og 8. juni.

Det er snart sidste udkald, Hjulmand. EM 2021-tendenserne skal snart graves frem, hvis vi skal have folkefest i Tyskland.