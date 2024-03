Der kan gøres grin med lidt af hvert i det populære talkshow 'The Late Show'.

Men nu undskylder værten Stephen Colbert for en joke, han lavede om den britiske prinsesse Kate i sit program.

For forinden prinsessen afslørede i en rørende video, at det var en nylig kræftdiagnose, der havde holdt hende ude af rampelyset i månedsvis, jokede tv-programmet med på de mange spekulationer om, hvad der mon var sket med prinsessen.

En af de mere hårdføre teorier, der også blev pjattet videre med i talkshowet, var, at prins William skulle have haft en affære, hvilket altså skulle være grunden til, at prinsesse Kate havde gemt sig for offentligheden.

Stephen Colbert er vært på det populære, amerikanske satireprogram 'The Late Show'.

Dengang havde Stephen Colbert, ligesom alle andre, forklarede han i det betændte indslag, »en personlig bekymring for Kate«, men også en »skyldig hungren efter detaljer«.

Men nu hvor detaljerne er kommet frem, og prinsesse Kate har afsløret, at det er kræft, hun har kæmpet med efter sin maveoperation, har Stephen Colbert valgt at sige undskyld i det nye afsnit af 'The Late Show'.

»Der er en standard, som jeg prøver at holde mig selv op på, og den hedder, at jeg ikke gør grin med andres tragedie,« forklarer talkshowværten.

»Alt for mange af os ved, at enhver kræftdiagnose af enhver form er rystende for patienten og deres familie,« fortsætter han.

Prinsesse Kate er gift med prins William, der er den næste i rækken til tronen i det britiske kongehus. Sammen har parret tre børn, tiårige prins George, otteårige prinsesse Charlotte og femårige prins Louis.

Derfor vælger Stephen Colbert altså at give en uforbeholden undskyldning til prinsesse Kate og hendes familie for at lave sjov med hendes – for offentligheden dengang uafklarede – situation.

»Selvom jeg er sikker på, de ikke har brug for det fra mig af, så vil jeg og alle andre her på 'The Late Show' gerne ønske god bedring og udtrykke vores inderlig håb om, at hendes bedring er hurtig og gennemgribende,« lyder det med alvorlig mine fra Stephen Colbert i det nye afsnit.

