De har grund til at juble i DR Byen.

Selvom 'Den store bagedyst' kører på 12. sæson, er det ifølge en ny undersøgelse stadig danskernes yndlingsprogram. Her fortæller en DR-redaktør, hvorfor de aldrig sender live, hvorfor de stoppede med at sende om onsdagen – og om der kommer en ny sæson til næste år.

Det seneste afsnit af 'Den store bagedyst' blev ifølge analysebureauet Nielsen set af 963.000 danskere, hvilket var ugens mest sete udsendelse.

Uge efter uge giver Timm Vladimir og co. TV 2's danseshow 'Vild med dans' baghjul, og i en ny YouGov-undersøgelse snupper de nu også titlen som efterårets mest populære tv-program.

'Bagedyst'-vært Timm Vladimir og dommer Marcus Grigo. Foto: DR Vis mere 'Bagedyst'-vært Timm Vladimir og dommer Marcus Grigo. Foto: DR

'Den store bagedyst' vinder med 15 procent af stemmerne, og undersøgelsen viser, at programmet særligt er populært blandt kvinder i alderen 18-29 år fra Storkøbenhavn.

Sådan fordelte stemmerne sig Spørgsmål: Hvilket af tidens 10 mest populære tv-programmer målt på seertal, synes du, er bedst? 'Den store bagedyst' 15 % 'Oxen' 9 % 'Vild med dans' 9 % 'Carmen Curlers' 8 % 'Jo færre jo bedre' 7 % 'Nybyggerne' 7 % 'Hammerslag' 6 % 'Frank & Kastaniegaarden' 6 % 'Landmand søger kærlighed' 6 % 'Loppen og lærlingen' 2 % Ved ikke 7 % Jeg har ikke set nogen af de nævnte tv-programmer 20 % Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1046 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 3.–6. november 2023.

Søren Olsen, der er DRs redaktør for 'Den store bagedyst' tror, at den fortsatte popularitet især skyldes programmets ti deltagere.

»Det er folk i alle aldersgrupper og fra alle egne af landet, som alle synes, at det er sjovt at konkurrere – i en god stemning – i noget, de alle brænder for. Vi vælger derfor altid deltagere, som ikke er bange for at 'give noget af sig selv' og fortælle om, hvad de rummer på godt og ondt.«

Han tilføjer:

»Jeg ved også, at der er mange, der ser programmet, fordi de selv elsker at bage og går op i håndværket omkring bagning og programmerne. Mange kan godt lide at tale sammen om ugens afsnit, og så er kagebagning jo visuelt flot og også et lokkende 'syndigt' emne.«

I kører på 12. sæson. Hvordan kan det være, at I fortsat sender 'Den store bagedyst'?



»Vi vil gerne vise noget, som kan samle danskerne lørdag aften, og vi oplever hvert år en stigende positiv forventning, når en ny sæson nærmer sig.«

Deltagerne i den aktuelle sæson. Foto: DR Vis mere Deltagerne i den aktuelle sæson. Foto: DR

Kommer der en 13. sæson til næste år?

»Ja, det er planen.«

Hvorfor har der aldrig været en sæson med kendte deltagere?

»Der har faktisk tidligere været et program med kendte (et enkelt særligt juleprogram i 2012, red.) Her vandt danseren Thomas Evers Poulsen mod blandt andre skuespillerne Pernille Højmark og Trine Pallesen.«

Hvorfor skiftede I i 2018 sendetid fra onsdag til lørdag?

»Vi syntes programmet passede til weekendstemning og tv-sening med hele familien. Det viste sig at være rigtigt, da endnu flere ser med nu, hvor vi sender om lørdagen.«

Han tilføjer:

»Mange fortæller også, at de er glade for, at det bliver sendt i weekenden, hvor man har bedre tid til at bage kage enten for at hygge sig med det, mens man ser programmet eller også dagen efter, hvor man er blevet inspireret til at prøve noget nyt.«

Dommer Katrine Foged med en af årets deltagere. Foto: DR Vis mere Dommer Katrine Foged med en af årets deltagere. Foto: DR

Har det været på tale at rykke sendetiden tilbage til en hverdagsaften?



»Ikke umiddelbart – vi synes, at lørdagen passer godt til programmet. Desuden er der år for år en større og større andel af vores seere, der streamer programmet, hvilket jo giver mulighed for at se det, når man vil.«

Hvorfor sender man ikke 'Den store bagedyst' live?

»Kagebagning er en langsommelig proces med meget ventetid på ovn og fryser. Når man ser 'Den store bagedyst' i fjernsynet er al ventetid ’siet fra’, og det ville derfor nok være en udfordring at skulle sende programmet live.«

Han tilføjer:

»Et par enkelte gange har vores deltagere dog bagt ’live’, nemlig når de har deltaget i Danmarksindsamlingen og 'Aftenshowet', hvor de har bagt i løbet af programmet med omstillinger undervejs.«

DR sender finalen i årets udgave af 'Den store bagedyst' lørdag den 25. november.