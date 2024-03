Det var noget af en overraskelse, da den professionelle danser Morten Kjeldgaard meldte ud, at han ikke er med i 'Vild med dans' i den kommende sæson.

Men danseren er alligevel blæst helt bagover hvor tungt mange fans af programmet har taget nyhederne.

Det fortæller han i en story på Instagram.

»Tak for al jeres kærlighed. Det har været en sindssyg svær beslutning, men det er det rigtige. Jeg er simpelthen blevet så overrasket over de beskeder, jeg har fået fra jer.«

Det er ifølge Morten Kjeldgaard helt overvældende, hvor mange der har kontaktet ham.

»Jeg vidste godt, at der måske var nogle af jer, der ville være ærgerlig over, at jeg ikke skulle deltage, men jeg havde ikke set det komme, at hele min indbakke er blevet lagt ned.«

Privat danner Morten Kjeldgaard par med Frederik Haun. Foto: Klaus Bo Christensen/Christensen Klaus Bo/Ritzau Scanpix Vis mere Privat danner Morten Kjeldgaard par med Frederik Haun. Foto: Klaus Bo Christensen/Christensen Klaus Bo/Ritzau Scanpix

Alle de mange beskeder har dansere valgt at tage som et godt tegn.

»Det er noget, der går folk på, det er jeg overrasket over, og jeg kan ikke undgå at tage det som et kæmpe kompliment.«

Og det gjorde et stort indtryk.

»Jeg sad og fik lidt tårer i øjnene,« indrømmer han.

Morten Kjeldgaard har ikke offentliggjort præcist, hvad grunden til hans exit af programmet skyldes.

Han har dog udtalt, at der er tale om personlige årsager.

Morten Kjeldgaard har medvirket i programmet i 12 år.

Han vandt i 2016 med bokseren Sarah Mahfoud.

B.T. arbejder på en kommentar fra den populære danser.