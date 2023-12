Efter en tur i arresten hos Dubais politi skulle Elvira Pitzner nu være løsladt.

Det fortæller en anonym kilde til Ekstra Bladet. Mediet fortæller, at de er bekendt med kildens identitet, som er en person tæt på Elvira Pitzner.

Kilden fortæller, at det er lykkedes for personer tæt på Pitzner, at sørge for hendes løsladelse med juridisk bistand.

Men Dubai har ikke helt sluppet grebet om Pitzner endnu.

Myndighederne har inddraget hendes pas, så hun ikke kan forlade Dubai, og det forventes, at hun skal i retten, siger kilden.

Det var tidligere lørdag, at nyheden om Elviras Pitzners anholdelse blev offentliggjort.

Senere lørdag aften bekræftede Katerina Pitzner på Instagram, at hendes datter var blevet afhørt af politiet i Dubai.

»Jeg kan bekræfte, at min datter Elvira har været afhørt af politiet under et ferieophold i Dubai.«

»Sagen bunder i anklager fra hendes ekskæreste, der bor i Dubai, og den handler om kulturelle forskelle og opfattelser i et land, hvor der er andre regler for kvinders rettigheder end i Danmark.«

Elvira Pitzner blev afhørt sammen med iværksætteren Mortada Haddad, men det er stadig uvist om han også er løsladt.

Hun er anmeldt af sin ekskæreste Milad Saadati, der til B.T. fortæller, at han har anmeldt hende for utroskab og tyveri.

Ifølge Milad Saadati har han anmeldt Elvira Pitzner og Mortada Haddad for utroskab, fordi Elvira og Milad stadig er islamisk gift.

B.T. har set ægteskabskontrakten mellem de to parter, der er underskrevet i 2021.

Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven.

I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab.

B.T. har set dokumentation for, at Milad Saadati har lavet en anmeldelse, samt fået bekræftet af politiet i Dubai, at sagen efterforskes.

Milad Saadati har efterfølgende sendt en besked fra politiet, hvor det fremgår, at Elvira Pitzner og Mortada Haddad tilbageholdes i syv dage, mens sagen efterforskes.

B.T. har fået adgang til dokumenter fra sagen, der også viser, hvem anklageren i sagen er, og som beskriver, at Elvira Pitzner er anholdt og skal for en dommer om syv dage.

Men nu ser det altså ud til, at den danske kendis er kommet ud. Det vides dog ikke, om sigtelserne mod hende fortsat bliver opretholdt.

B.T. har lørdag aften prøvet at få en kommentar fra politiet i Dubai, men de er endnu ikke vendt tilbage.