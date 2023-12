Den kendte realitydeltager Elvira Pitzner er sammen med iværksætteren Mortada Haddad blevet afhørt i Dubai.

Det oplyser hendes mor, Katerina Pitzner, i et opslag på Instagram.

»Jeg kan bekræfte, at min datter Elvira har været afhørt af politiet under et ferieophold i Dubai.«

»Sagen bunder i anklager fra hendes ekskæreste, der bor i Dubai, og den handler om kulturelle forskelle og opfattelser i et land, hvor der er andre regler for kvinders rettigheder end i Danmark.«

Mortada Haddad er selvstændig og har sit eget succesfulde datingimperium for mellemøstlige. Foto: PR

»Vi er naturligvis alle berørte af situationen, men glæder os til at få Elvira hjem,« lyder det afsluttende fra moren, der understreger, at familien ikke har yderligere oplysninger til sagen for nuværende.

Elvira Pitzner er anmeldt af sin ekskæreste Milad Saadati, der til B.T. fortæller, at han har anmeldt hende for utroskab og tyveri.

Ifølge Milad Saadati har han anmeldt Elvira Pitzner og Mortada Haddad for utroskab, fordi Elvira og Milad stadig er islamisk gift.

B.T. har set ægteskabskontrakten mellem de to parter, der er underskrevet i 2021.

Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven.

I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab.

B.T. har set dokumentation for, at Milad Saadati har lavet en anmeldelse, samt fået bekræftet af politiet i Dubai, at sagen efterforskes.

Milad Saadati har efterfølgende sendt en besked fra politiet, hvor det fremgår, at Elvira Pitzner og Mortada Haddad tilbageholdes i syv dage, mens sagen efterforskes.

Elvira Pitzner med ekskæresten – og ægtemanden – Milad Saadati, dengang de stadig var et par. Foto: Privat

B.T. har fået adgang til dokumenter fra sagen, der også viser, hvem anklageren i sagen er, og som beskriver, at Elvira Pitzner er anholdt og skal for en dommer om syv dage.

Forsker: En alvorlig forbrydelse i Dubai

Det er en alvorlig forbrydelse at begå såkaldt zina – at have sex udenfor ægteskabet – i Dubai, fortæller islamforsker ved Lund Universitet Jesper Petersen til B.T.

»De islamiske lande har forskellige familielovgivninger, men sex udenfor ægteskabet bliver bredt set betragtet som en meget alvorlig forbrydelse,« forklarer Jesper Petersen.

»Zina er en alvorlig forbrydelse, og i Dubai straffes det med minimum et års fængsel og op til tre år, efterfulgt af en deportering.«

Elvira Pitzner. Foto: Rasmus Flindt Pedersen / Ritzau Scanpix

Der er dog flere eksempler på, at sagerne er blevet droppet, da det kræver meget tunge beviser – blandt andet ofte et uafhængigt vidne, der har set selve seksualakten – for at blive dømt.

»Det springende punkt er ofte i forhold til bevisbyrden, for den er ofte ret høj i sager om zina. Så selvom man er anklaget for zina, og det ser skidt ud, så kan du slippe, fordi bevisbyrden er så høj,« forklarer islamforskeren.

Han har selv set flere af den type sager, som Elvira Pitzner nu står overfor.

»Den her type problemstillinger er mere udbredte, end de fleste tror. Man ser desværre, at der er etnisk danske kvinder, der tror, at de her islamiske ægteskaber, de indgår, ikke er rigtige, men det er de altså. Og det at have sex udenfor ægteskabet er strafbart,« understreger Jesper Petersen.

For at Elvira Pitzner skulle være blevet skilt fra Milad Saadati efter deres ægteskab i 2021, skulle hun have ansøgt om det i Dubai.

B.T. har kontaktet Elvira Pitzners mor, Katerina Pitzner, og Mortada Haddads familie, der ikke er vendt tilbage.

Vi har ligeledes været i kontakt med Elvira Pitzners søster Thalia Pitzner, der ifølge eget udsagn ikke har hørt om sagen.

B.T. har videre de seneste dage været i kontakt med Udenrigsministeriet, der dog for nuværende ikke kan bekræfte oplysningerne.